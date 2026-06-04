La empresa suiza Mercuria Energy Group, en sociedad con José Luis Manzano, se quedó con 894 estaciones de servicio de Shell en Argentina

Una empresa suiza adquirió los activos de la Raizen Argentina, dueña de 894 estaciones de servicio Shell y la refinería de Dock Sud por US$1.420 millones.

Se trata de Mercuria Energy Group que en la Argentina es socia del empresario José Luis Manzano. La firma adquiriente aseguró que mantendrá la continuidad de los empleados y los proveedores con los que hasta la fecha operaba Raizen.

“Esta adquisición refleja el compromiso de largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia ya establecida de la compañía en América Latina”, señaló la firma en un comunicado.

La venta incluye la opción de seguir utilizando la marca y la imagen de Shell con lo cual para los consumidores no habrá ningún cambio.

La empresa dijo: “Considera que Argentina representa un mercado energético importante, con sólidos fundamentos de largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión”.

“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión de largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, dijo Brian Falik, director global de Inversiones de Mercuria, que es socia mayoritaria de Integra Capital, el grupo inversor que preside Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta.

El comunicado completo

Mercuria Energy Group (“Mercuria”), uno de los principales grupos independientes mundiales de energía y materias primas, anunció hoy que ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir el 100 % de las operaciones downstream y relacionadas de Raízen en Argentina, incluyendo refinería, distribución de combustibles y activos de infraestructura asociados.

La operación sigue sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones regulatorias.

Esta adquisición refleja el compromiso a largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la presencia consolidada de la compañía en América Latina. Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas para el crecimiento operativo y la inversión. Mercuria pretende aprovechar su experiencia global y regional para apoyar el éxito y desarrollo continuos del negocio argentino.

“Mercuria tiene la fortaleza financiera, la capacidad operativa y la perspectiva a largo plazo para apoyar y hacer crecer este negocio”, afirmó Brian Falik, Director Global de Inversiones de Mercuria. “Estamos comprometidos a garantizar la continuidad para empleados, clientes, proveedores y socios, invirtiendo de forma responsable en el desarrollo futuro de la plataforma.”

Mercuria también subrayó que la continuidad y la fiabilidad operativa seguirán siendo prioridades durante todo el proceso de transición. Se comunicarán más detalles sobre los planes de cierre e integración en su debido momento.

Sobre Mercuria

Mercuria Energy Group es uno de los mayores grupos independientes de energía y materias primas del mundo. Fundada en Ginebra, Suiza, Mercuria opera a nivel global en toda la cadena de valor energética, incluyendo crudo y productos refinados, gas natural y GNL, energía, energías renovables, metales y mercados de carbono. La empresa es reconocida por su fuerte enfoque en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la excelencia operativa, así como por su inversión en soluciones energéticas que apoyan la seguridad energética global y la transición energética.