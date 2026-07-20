La Selección volvió al país sin Messi y con parte del plantel rumbo a Europa

La Selección argentina regresó este lunes al país luego de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El vuelo aterrizó alrededor de las 18.30 con una parte del plantel y el cuerpo técnico, aunque sin la presencia del capitán, Lionel Messi, quien no integró la delegación que volvió a Buenos Aires.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, 16 futbolistas emprendieron el regreso a la Argentina. Entre ellos estuvieron Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Junto a los jugadores también regresó el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, acompañado por sus colaboradores Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Martín Tocalli, entrenador de arqueros, Luis Martín, preparador físico, y Matías Manna, videoanalista, además del resto del staff.

Los futbolistas que siguieron viaje

Otro grupo de integrantes del plantel no regresó al país. Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso viajaron directamente a Europa para reincorporarse a sus respectivos clubes.

En tanto, Messi y Rodrigo De Paul partieron hacia Miami. Desde allí, el capitán del seleccionado tiene previsto viajar en los próximos días a Rosario, donde pasará unos días junto a su familia antes de retomar la actividad con el Inter Miami.