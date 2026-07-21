Los cómicos de EE.UU. se ríen del ridículo de Trump por su rol en la final: “¿Por qué todo debe estar manchado por su ego desmesurado?”

“Hace menos de un mes, dijo que no habría más visitas de España. Y ahora España está en Estados Unidos sosteniendo el trofeo más codiciado del mundo mientras Trump está de pie junto a ellos como Forrest Gump durante el montaje histórico. No estás en el equipo, amigo”.

Ya saben: Donald Trump critica (muchas veces) a España. España gana el Mundial de fútbol en suelo estadounidense. Trump, como ya hizo en el Mundial de Clubes de 2025, quiere quedarse en la foto. Los jugadores españoles no le dejan, pero él, junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se cuela en un lateral. Todos los medios internacionales (salvo Fox News) lo critican. Y los humoristas de EE.UU. no se iban a quedar atrás. Ni mucho menos, de hecho.

El entecomillado del comienzo del artículo pertenece a Seth Meyers, que presenta su Late Night en la cadena NBC. “Como habrán adivinado, Trump no debería estar de pie ahí. De hecho, el presidente de la FIFA corrió y trató de sacarlo del escenario antes de la celebración. El líder de la organización más corrupta de la Tierra pensó: 'Esto se ve mal'. Pero Trump insistió en quedarse ahí”, dijo durante su programa.

Meyers felicitó a España por su campeonato del mundo y bromeó sobre la posibilidad (no tan remota, si nos atenemos a sus comportamientos hasta la fecha) de que el presidente de EE.UU. diga que la asistencia a Ferran Torres la dio él y no Nico Williams. “Lo hicimos, chicos. Todos nosotros juntos. ¿Recuerdan cuando le hice ese hermoso pase a Torres para el gol de la victoria? ¿Quieren escuchar algo loco? Cuando era bebé, Messi me bañó”, dijo el cómico imitando a Trump.

El programa también destacó el momento en que el futbolista Víctor Muñoz, que no ha podido disputar minutos con la selección española durante el Mundial, paró su celebración mientras Trump pasaba por delante de él. “Es como estar en una fiesta en el instituto, preparándose para animar a todos a beber de un barril y que de repente entre a la casa tu vecino más raro. 'Actuad normal. Corten la música. El viejo Trump está aquí. Chicos, ¿vais a beber cerveza boca abajo? Qué guay. Me encantaría intentarlo. ¿Hay una hoja de inscripción o solo hacemos fila? ¿Cuál es el protocolo, muchachos? Dejadme pensarlo. Avisadme. Me quedaré en una esquina pareciendo loco y triste a partes iguales”. Todo ello, de nuevo, imitando al presidente.

Jon Stewart, presentador de The Daily Show en Paramount, alabó a España por ser “claramente el mejor equipo en el torneo” y reparó en el momento en que los futbolistas alzan la copa. Un momento “especial” que “tradicionalmente comparten solo para los jugadores”, pero que esta vez... “¡¿Qué cojones está pasando en el escenario? Es para los jugadores. Maldita sea. ¿Por qué todo debe estar manchado por el ego desmesurado de Cankles Muldoon [un juego de palabras del humorista para burlarse de sus tobillos hinchados]? ¿Por qué? ¿Por qué?”.

También destacó otro detalle que ha pasado desapercibido en España: unas declaraciones pospartido de Trump en la que analiza el devenir del torneo de una forma “pespicaz” (según Stewart): “Pensé que fue increíble. Fue cuatro veces más grande que cualquier FIFA jamás celebrada”. FIFA, para Trump, es el Mundial, en lugar del órgano rector del fútbol a nivel mundial, presidido por Gianni Infantino, quien le entregó el primer (y, hasta ahora, único), premio de la Paz de la FIFA. “¿Cómo podría nuestra FIFA ser cuatro veces más grande que cualquier otra FIFA?”, bromea el presentador. “Y probablemente sea unas cinco veces en realidad, me están diciendo hoy”, profundiza Trump.

Por su parte, Jimmy Fallon, que dirige The Tonight Show también en la NBC, bromeó sobre el momento en que “parecía que no quería abandonar el escenario durante su celebración”. “Miraba a todos los jugadores como diciendo: 'Podemos retocar a estos tipos más tarde'”.

Sobre el partido, Fallon felicitó a España, sus aficionados y “ese molesto amigo que estudió un trimestre en el extranjero”. “Ojalá pudiera estar celebrando en Barcelona. Estar corriendo con los toros”, añadió.

“Durante el tiempo reglamentario, Argentina no marcó y tuvo cero tiros a puerta, lo que suena exactamente como mi vida amorosa en el instituto... y en la universidad. Sí, no estoy diciendo que el partido fuera desigual, pero España podría haber puesto a Mitch McConnell [senador republicano de 84 años] de portero y nada habría cambiado. ¿Entienden lo que digo?. Después del partido, el entrenador de Argentina dijo que tal vez su comida previa al partido de lechuga de Taco Bell fue una mala elección”, bromeó.

Contenido de El Rastreador, en elDiario.es.