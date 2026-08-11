El día después de la derrota: los gobernadores miran las encuestas y juegan su agenda propia lejos de Milei

Casi no hubo llamados provenientes de Casa Rosada en los días previos a la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los gobernadores norteños, habituales aliados de Javier Milei en el Congreso, coinciden en una cosa: Karina Milei vio que el proyecto de Federico Sturzenegger no salía y prefirió castigar a Patricia Bullrich antes que hacer un esfuerzo para aprobar la ley. “La dejaron sola. No midieron lo que estaba pasando y se comieron la curva”, asegura un senador norteño, que esperó hasta último momento una llamada que no ocurrió y que observa, a cuatro días de la derrota oficialista, que Milei no cambiará de estrategia. A este ritmo, insiste mientras mira las encuestas, el presidente llegará demasiado golpeado a las elecciones.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén) hacen cuentas. Responsables de la derrota del Gobierno en el Senado, los mandatarios blanqueron un quiebre que se había dado, antes, en las redes sociales y en la calle. Los posteos de Tini Stoessel, Catriel, Emilia Mernes, Nicki Nicole y Dillom les llegaron como la confirmación de lo que ya observaban en sondeos: el Gobierno había perdido la batalla cultural y, lo peor de todo, la había perdido entre los jóvenes.

Varias encuestas dieron cuenta de este fenómeno durante el fin de semana. La consultora Atlas Intel, en su último sondeo, muestra una desaprobación de 69,9% para Milei en los jóvenes entre 16 y 24 años. La aprobación en ese rango etario, que supo ser uno de los principales impulsores de la postulación presidencial de Milei, está en apenas 23,1%, mientras a nivel general se mantiene en 39,7%.

“La pérdida de adhesión (al Gobierno) se da en los jóvenes. Los que dicen ‘extranjerización de tierras’ son el universo juvenil. Son los que en 2023 convencieron a sus mayores que había que acompañar a Milei. En 2025 están rodeados de mayores que le soltaron la mano a Milei y que ven los padecimientos de sus mayores y no ven mejoras de su vida cotidiana”, analizó la consultora Shila Vilker, en diálogo con El Destape, hace una semana.

Estos números, que son revisados con alarma en Casa Rosada, son analizados también por los gobernadores, que ya decidieron diferenciarse del Gobierno una vez, y ahora analizan cómo seguir. Un sector del peronismo busca sumarlos a un esquema de coordinación opositora, que funcione como traba para algunas de las futuras iniciativas de Milei –como el Super RIGI, que demora su sanción en el Senado, o el nuevo Régimen de Inocencia Fiscal, al que un sector de la oposición busca introducir modificaciones en Diputados–, pero que sirva también para impulsar una agenda propia.

“No hay que confiar”, matiza un armador peronista en la Cámara de Diputados, que se mueve con escepticismo frente a las idas y venidas de los gobernadores. En el bloque peronista, que preside Germán Martínez, están hace varios meses intentando avanzar con una sesión opositora que incluya una batería de temas sociales, como el endeudamiento familiar o la crisis en las Pymes. En el bloque esperan poder aprovechar el empuje de la derrota del jueves, pero desconfían de los mandatarios, cuyas voluntades varían según los tiempos electorales y la buena predisposición del Ejecutivo para repartir recursos.

Los gobernadores, mientras tanto, buscan estrategias para exprimir su nueva posición de fuerza. El objetivo es capitalizar el descontento y aprovecharlo para reclamar por lo que, denuncian, son varios incumplimientos del Ejecutivo.

La agenda de los gobernadores

Los gobernadores del Norte Grande se reunirán el miércoles en Posadas con el objetivo de impulsar una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias de la región. Esta propuesta, que funciona como una contrapartida de la reforma del régimen de Zonas Frías que está impulsando el Gobierno, será el puntapié desde donde comenzar a construir una agenda regional que les permita sumar poder de negociación con Diego Santilli, uno de los pocos interlocutores “razonables” en los que los mandatarios aún confían. El jefe de Gabinete participará de la cumbre, a la que pidió sumarse para juntar los votos que le faltan para avanzar con la sanción del nuevo esquema de subsidios.

El recorte a los subsidios al gas tuvo su media sanción en Diputados en mayo, pero su tratamiento se congeló en el Senado debido al rechazo de los mismos gobernadores aliados que habían dado sus votos para aprobarlo en Diputados. Un motivo es el costo político de sancionar una ley que encarece las boletas de gas, tanto en las zonas frías originales –Puna, Patagonia y Malargüe– como en las ampliadas, en pleno invierno.

El otro tiene que ver con que el Gobierno nunca cumplió con la promesa que hizo para conseguir los votos que necesitaba para aprobar el proyecto en Diputados. Es decir: un subsidio a las zonas cálidas en verano, así como la inclusión de las distribuidoras de energía locales y provinciales a la condonación de deudas de Cammesa. Una regularización que, según el proyecto original del Gobierno, apunta fundamentalmente a Edenor y Edesur.

El argumento del oficialismo es que el Ejecutivo cumplirá con su parte del trato y que oficializará la compensación prometida una vez que sancione la reforma del Régimen de Zonas Frías. Los gobernadores, en cambio, exigen una respuesta previa a la sanción en el Senado.

“Milei va a tener que cambiar la ortodoxia, pero no lo va a hacer. Ve una curva y acelera”, se queja un dirigente norteño que está trabajando en la propuesta de Zonas Frías y observa, con desconfianza, que el intento de coordinación de gobernadores norteños amenaza con tener el mismo desenlace que los encuentros previos para avanzar con la coparticipación de la Ley del Cheque o la Ley para distribuir los ATN. Es decir: anulado.

“Los únicos que nos pueden salvar son los Menem o Santilli. Pero si lo escucha a Sturzenegger choca”, ironiza.

MCM/CRM