Calendario especial del Fin de Semana largo de Agosto en la provincia de Buenos Aires

Bragado realizará la 23º Fiesta del Concurso del Chorizo Seco en Comodoro Py; San Pedro, la 22º Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina; Villa Gesell, la 30º Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal “Chocogesell”; Suipacha, las Fiestas Patronales San Roque en General Rivas; San Andrés de Giles, las Fiestas Patronales de Villa Ruiz; Tapalqué, la 11º Fiesta de la Mujer Campesina en el Pueblo Turístico Crotto; Berazategui, la 19° Feria Nacional Berazategui Artesanías; y Tres Arroyos, la 27° Feria Nacional de Artesanos.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

FIESTAS POPULARES

TRES ARROYOS (San Mayol)

6° Amigos y Baguales

Fecha, hora y lugar: Viernes 14, a las 10:00; sábado 15 y domingo 16, a las 8:00, en el predio de la estación de San Mayol.

Descripción: Destrezas criollas, pruebas de riendas y entrevero de tropillas entabladas. Por la noche, peña y baile familiar en la carpa La Ferroviaria, fiesta con DJ y espectáculos de payadores, paseo de compras y patio gastronómico. Entrada arancelada que participa del sorteo de un 0K. Organizan Amigos y Baguales con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/6-entre-amigos-baguales-3/ - www.instagram.com/amigosybaguales

SAN ANDRÉS DE GILES (Pueblo Turístico Villa Ruiz)

Fiestas Patronales de Villa Ruiz

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 16:00, y domingo 16, a las 11:00, en distintos espacios físicos de Villa Ruiz.

Descripción: Sábado, celebración de la misa y procesión por las calles del pueblo. Domingo, por la mañana, acto protocolar; desfile de instituciones y agrupaciones gauchescas, música en vivo, feria de artesanías y patio gastronómico; a las 15:30, corte del rogel, a cargo de la histórica panadería Los Crosato. Organiza la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, la Sociedad de Fomento de Villa Ruiz, con la adhesión de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Villa Ruíz pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/municipiosag/ - www.facebook.com/MunicipioSAG

GENERAL MADARIAGA

29º Encuentro Folklórico del Divisadero

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 15:00, en av. Buenos Aires nº 684.

Descripción: Encuentro competitivo con la participación de academias, conjuntos, escuelas de danzas y solistas de distintos puntos del país. Esta edición se realiza en dos escenarios en simultáneo con diferentes rubros, categorías y jurados. Entrada arancelada. Organizado por la Agrupación Cultural Folclórica Jirón Gaucho con el acompañamiento de la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: www.instagram.com/jirongauchomadariaga/ - www.instagram.com/madariagamunioficial/

BRAGADO (Comodoro Py)

23º Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 20:00, en el Club Agrario; domingo 16, desde las 11:00, en la plaza Manuel Belgrano.

Descripción: Sábado, peña Poncho y Tradición, y espectáculos musicales. Entrada arancelada. Domingo, encuentro de peñas, desfile institucional, paseo criollo y espectáculos al aire libre. Actividad gratuita. Apertura del Salón Club Agrario, con ballets folclóricos y concurso del chorizo seco. Entrada arancelada. Organiza la Comisión de Festejos con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/fiestadelchorizoseco.py -

www.facebook.com/profile.php?id=100064721856905

SAN PEDRO

22º Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, desde el mediodía, en el Paseo Público Municipal.

Descripción: Sabores, cultura, música, tradiciones, gastronomía, feria de artesanías, espectáculos musicales con grupos españoles y participación de casas Baleares de todo el país. Entrada gratuita. Organizan la Agrupación Mallorca de San Pedro y la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/agrupmallorcasanpedro/ - www.facebook.com/agrupacionmallorca.sanpedro - www.instagram.com/sanpedromunicipio/ - www.facebook.com/sanpedrobuenosaires

VILLA GESELL

30º Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal “Chocogesell”

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 al lunes 17, de 11:00 a 23:00, en Pinar del Norte, Alameda 202 y calle 303.

Descripción: Puestos gastronómicos, chocolateros, artesanos, clases de repostería en vivo, cerveceros locales, espectáculos artísticos, sorteos y espacio de juegos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Villa Gesell con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.gesell.tur.ar - www.instagram.com/villageselltur - www.facebook.com/turismovillagesell

MONTE

Festival de la Torta y el Chocolate 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, a las 14:00, en la Plaza Adolfo Alsina.

Descripción: Festejos por el Día de la Niñez con quema de muñeco, paseo inflable y paseo en autobomba. Elaboración de la torta más larga de la cuenca del Salado, con 120 metros de largo y más de 300 litros de chocolatada. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte e instituciones locales.

Más información: www.instagram.com/municipalidadmonte - www.facebook.com/municipalidadmonte

SUIPACHA (General Rivas)

Fiestas Patronales San Roque

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde la mañana, en General Rivas.

Descripción: Por la mañana, misa y bendición de los panes en honor al patrono San Roque, desfile institucional y criollo; por la tarde, destrezas criollas, espectáculos y feria de emprendimientos. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Suipacha y la Delegación Municipal de General Rivas.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/ - www.facebook.com/MunicipalidadSuipacha - www.instagram.com/desarrolloeconomicoyambiente/

TAPALQUÉ (Crotto)

11º Fiesta de la Mujer Campesina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde las 10:00, en la plaza Malvinas Argentinas.

Descripción: Acto protocolar con reconocimientos, desfile de mujeres a caballo, visitas guiadas, juegos, talleres y espectáculos musicales. Además, venta de carnes asadas, artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita. Organizan la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 1 Anexo Crotto y la Municipalidad de Tapalqué. Crotto pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ - www.facebook.com/municipalidadtapalque

EVENTOS GASTRONÓMICOS

BERISSO

Berisso Gourmet

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, de 12:00 a 20:00, en el gimnasio municipal, calle 9 y 169.

Descripción: Mieles, chocolates artesanales, delicatessen, embutidos, dulces y conservas, tés, cafés e infusiones, alfajores y pastelería, especias, aceites y salsas. Planetario Móvil en el marco del Día de las Infancias. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ - www.facebook.com/municipiodeberisso

MONTE HERMOSO

1º FECA – Festival de Café

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, de 13:00 a 20:00, en el Paseo del Pinar.

Descripción: Con la participación de productores y tostadores de café de la región, chocolaterías, elaboradores de alfajores, destilados y emprendimientos gastronómicos. Además, charlas, talleres y música en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/feca-festival-de-cafe/

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN

5º Festival Nacional de Cine de Luján “En Foco”

Fecha, hora y lugar: Jueves 13, a las 17:00; viernes 14, a las 18:00; sábado 15 y domingo 16, a las 16:30; en el Centro Cultural Doña Ana de Matos y Cinema Rosso.

Descripción: Recorrido por el cine argentino contemporáneo con competencias oficiales, funciones y actividades especiales. Conversatorios con representantes de universidades nacionales, charlas y cierre con la ceremonia de premiación. Entrada general: $10.000; abono para las cuatro jornadas, $30.000. En venta a través de Passline. Organiza el Colectivo de Realizadores Audiovisuales de Luján con el acompañamiento de la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio de Luján.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - www.facebook.com/culturasyturismolujan - www.instagram.com/festivaldecinedelujan/

CARLOS CASARES

Ciclo de Jazz y Música Urbana

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, a las 20:00, en el Salón Blanco Municipal.

Descripción: Jazz, tango y música urbana con destacados artistas nacionales, con las actuaciones de Mariana Ruiz Matta en piano, Juan Bayón en contrabajo y Gabriel Spiller en batería. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: www.instagram.com/culturacasares/ - www.facebook.com/cultura.casares

LAS FLORES (Pueblo Turístico Pardo)

Workshop Pardo

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, a las 19:00, en la RN 3, KM 223.

Descripción: Observación astronómica y fotografía nocturna que combina teoría y práctica en un entorno natural, a cargo de Carlos Di Nallo y Sebastián Jeremías. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Las Flores. Pardo pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: https://lasflores.tur.ar/eventos/workshop-pardo-2/

MARCOS PAZ

Desfile Criollo y Encuentro Tradicionalista

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, desde las 9:30, en calle Sarmiento entre J.C. Paz y Papa Francisco (ex 9 de Julio).

Descripción: Tradicional desfile con más de 1.200 caballos, carruajes, jinetes y pilchas. Al finalizar, las actividades continuarán en el espacio Quinta Devoto con una competencia ecuestre, espectáculos artísticos, exposición de pilchas, feria de artesanías, emprendimientos y cantina criolla. Entrada gratuita. Organizan las Agrupaciones Gauchas de Marcos Paz y la Municipalidad de Marcos Paz.

Más información: www.instagram.com/fiestaspopulares.mmp/ - www.facebook.com/municipiomarcospaz

EVENTOS DEPORTIVOS

QUILMES

Carrera Quilmes 2026

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, a las 9:00, desde av. Cervantes, entre Iriarte y Álamos (frente a Santa Cruz).

Descripción: En el marco de los festejos por el 360 aniversario de Quilmes, se correrá en 10 kilómetros, competitiva; 3, de correcaminata y 1, para modalidad infantil. Actividad gratuita. Inscripción on line. Organiza la Municipalidad de Quilmes.

Más información: www.instagram.com/quilmesdeportes/ - www.facebook.com/QuilmesDeportes

PUAN (Felipe Solá)

Desafío Felipe Solá

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 16, a las 11:00, desde el Polideportivo Municipal.

Descripción: Propuesta deportiva con 8 kilómetros competitivos; 4, participativos; caminata recreativa y carrera infantil. Charla técnica. Premiación por categorías, medallas finisher y actividades para disfrutar en familia. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/municipiopuan - www.facebook.com/municipiodepuan

VISITAS GUIADAS

BERISSO

Viñedo + Bodega

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 11:00; el punto de encuentro se informa al momento de la inscripción.

Descripción: Circuito guiado por viñedo perteneciente a uno de los productores socios de la cooperativa, con información acerca del cultivo en la zona. Traslado a la cooperativa donde se explicará el proceso de elaboración de vinos. Incluye degustación de tres vinos y de conservas regionales. Reservas al (221) 5249934. Actividad arancelada. Organiza la Cooperativa de la Costa de Berisso con el acompañamiento de la Municipalidad de Berisso.

Más información: www.instagram.com/vinocostadeberisso - www.facebook.com/vinocostadeberisso

LOBOS

Tradición Viva

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 16:00, en la Oficina de Turismo de Lobos, av. Alem y 9 de Julio.

Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para descubrir edificios históricos, costumbres de pueblo, historias de vecinos y los detalles que hacen de Lobos un lugar con identidad propia. Actividad gratuita con inscripción previa en: acortar.link/tNwWUo Organiza la Dirección de Turismo de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ - www.facebook.com/lobos.turismo - (2227) 500405

PINAMAR

Tras las Huellas de Jorge Bunge

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 15:30, en la Vieja Cancha de Golf.

Descripción: Circuito que permite descubrir la historia de Jorge Bunge con un recorrido por médanos, bosque y arquitectura fundacional, recreando su visión y su legado. Actividad arancelada. Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

Más información: www.instagram.com/experienciapinamar - https://agenda.pinamar.gob.ar/tras-las-huellas-de-jorge-bunge/

VILLA GESELL (Mar de las Pampas)

Sendero Botánico Mónica E. García

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15, a las 11:00, en Carlos Gesell y Padre Cardiel.

Descripción: Visita guiada destinada a dar a conocer aspectos culturales y naturales de la creación del paisaje de Mar de las Pampas. Trayecto determinado con las especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas. Actividad gratuita. Organiza Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar/ - www.instagram.com/villageselltur/

FERIAS Y EXPOSICIONES

BERAZATEGUI

19° Feria Nacional Berazategui Artesanías

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 13 al lunes 17, de 15:00 a 21:00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

Descripción: Con más de 200 puestos y 500 artesanos de todo el país, demostraciones en vivo de técnicas artesanales y textiles a cargo de la Escuela Municipal de Artesanías y artesanos invitados. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/culturabe/ - www.facebook.com/CulturaBe

JUNÍN

Expo Junín

Fecha, hora y lugar: Viernes 14 al lunes 17, desde las 10:00, en la Sociedad Rural de Junín, RN 7, KM 260.

Descripción: Muestra ganadera y comercial, con exhibición de bovinos y ovinos. Emprendimientos y comercios locales, espectáculos en vivo, Campeonato del Asado, Tecnódromo, feria interactiva de ciencias “Prohibido No Tocar”, feria de vinos, propuestas gastronómicas y destrezas criollas. Entrada arancelada. Ingreso gratuito a menores de 12 años. Organiza la Sociedad Rural de Junín con el acompañamiento de la Municipalidad de Junín.

Más información: www.instagram.com/juninturismo/ -

www.facebook.com/turismojunin - www.expojunin.com/

TRES ARROYOS

27° Feria Nacional de Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 14, de 18:00 a 22:00; sábado 15 y domingo 16, de 10:00 a 22:00; y lunes 17, de 10:00 a 20:00, en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos, La Rioja 100.

Descripción: Feria de artesanías con piezas únicas y propuestas culturales. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/cultura.tresarroyos/ - www.facebook.com/3ArroyosCultura

TRES DE FEBRERO (Pablo Podestá)

Sabores Del Mundo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 15 y domingo 16, de 10:30 a 23:30, av. Perón, entre Thompson y Cjal. Silva.

Descripción: Comidas típicas de colectividades, feria de artesanías y emprendimientos, juegos y espectáculos. Entrada gratuita. Organiza Sabores del Mundo y la Municipalidad de Tres de Febrero.

Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/ - www.facebook.com/feriasaboresdelmundo

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.

Más información en @turismopba y buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.