El Gobierno ratificó a Sturzenegger tras las versiones sobre su futuro: “Es una figura clave”

El Gobierno salió este martes a despejar las dudas sobre el futuro de Federico Sturzenegger y ratificó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado como una de las figuras centrales de la administración de Javier Milei. Después de los ruidos de los últimos días alrededor de su lugar dentro del Gabinete, el vocero presidencial Adrián Ravier reivindicó públicamente su gestión y confirmó que participará de la mesa política que volverá a reunirse durante la jornada.

“Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, es una figura clave”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. La definición buscó clausurar las especulaciones alrededor de Sturzenegger y estuvo acompañada por una reivindicación de la política de desregulación que encabeza desde el comienzo de la gestión libertaria.

“Nosotros hemos recibido a diciembre de 2023 una Argentina en la cual el Estado era una máquina de impedir”, sostuvo el vocero. Y atribuyó al ministro, “y por supuesto al liderazgo del Presidente”, buena parte de las transformaciones realizadas desde entonces: “Hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones en las cuales pudimos destrabar en gran parte ese Estado, o por lo menos desmantelar ese Estado que es una máquina de impedir”. Según Ravier, el resultado es que “tenemos una economía mucho más libre”.

La defensa pública tiene además una traducción política inmediata. Sturzenegger participará este martes de la mesa que reúne al núcleo del Gobierno para discutir la agenda política y legislativa, una presencia con la que la Casa Rosada pretende demostrar que los cuestionamientos internos no modificaron su lugar dentro del esquema oficialista.

Transporte Eléctrico

La conferencia sirvió también para presentar una nueva apuesta del Gobierno por la participación privada en infraestructura. Ravier anunció el llamado a licitación de AMBA I, la primera de las 16 obras contempladas dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una inversión estimada de US$800 millones y una adjudicación prevista para el primer semestre de 2027.

El proyecto contempla una nueva línea de alta tensión de 500 kilovoltios y unos 270 kilómetros, además de una estación transformadora en la localidad bonaerense de Plomer. Y aunque Ravier enfatizó que el financiamiento estará en manos privadas y que el Tesoro no realizará aportes, CAMMESA desembolsará unos US$100 millones iniciales para facilitar el comienzo de los trabajos. La mitad se entregará en transformadores y el resto en efectivo.

Según explicó el Gobierno, será un aporte no reembolsable proveniente de la Cuenta de Exportaciones de la compañía, alimentada con las ganancias obtenidas por las ventas de energía a países vecinos. La obra contará además con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo y el adjudicatario podrá solicitar su adhesión al RIGI.

El anuncio se produjo un día después de otro movimiento de magnitud dentro del mercado energético. YPF informó el lunes que aceptó la oferta de Edenor para comprar el 70% de su participación en MetroGAS por US$780 millones. Edenor está controlada por Edelcos, el consorcio integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, que de concretarse la operación pasará a controlar al mismo tiempo la principal distribuidora eléctrica y la mayor distribuidora de gas del país.

Ravier aprovechó la conferencia para defender también la estrategia oficial sobre las rutas nacionales. El vocero sostuvo que el modelo de participación privada “ha tenido éxito en cantidad de países”, entre los que mencionó “Chile, Perú, Colombia, México, gran parte de Europa y Estados Unidos”, donde, afirmó, “las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas”.

Según detalló, “se han licitado 9.000 kilómetros de ruta”, correspondientes a algunos de los corredores de mayor circulación, y aseguró que “para octubre, la totalidad de estos kilómetros van a estar en ejecución”. El esquema incluye también acuerdos con distintas provincias para que se hagan cargo de la administración de algunos tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios. “Cada acuerdo es diferente”, aclaró Ravier, quien aseguró que las negociaciones continúan ampliándose. “Lo más importante es este cambio de paradigma que estamos teniendo en la Argentina”, insistió.

Brasil y la campaña “antiargentina”

Otro momento de la conferencia estuvo dedicado a la denominada “campaña antiargentina” que el Gobierno denunció durante y después del Mundial. Consultado por los dichos del Presidente acerca de que esa “campaña” provenía de usinas brasileras, Ravier reconoció que algunas de las versiones utilizadas para sostener esa hipótesis “vienen de redes” y admitió que “habría que evaluarlas”, aunque insistió en que el rechazo registrado contra la Argentina no puede explicarse exclusivamente por cuestiones deportivas.

“Lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en el entorno del Mundial”, sostuvo. Para el vocero, “ese sentimiento no es solo por el plantel argentino, si es violento en el juego o incumple alguna norma, sino que hay algo más que tiene que ver con la figura del Presidente”, particularmente por “el liberalismo que él expresa”.

Consultado por las fuentes que permitirían vincular esa supuesta campaña con sectores políticos de Brasil, México o España, Ravier reconoció que no podía aportarlas durante la conferencia. “Habría que buscar las fuentes que se mencionan”, respondió, desentendiéndose. “En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofrecemos más tarde”, prometió.

Por último, el vocero fue consultado además por el aumento de la morosidad y volvió a defender el programa económico como la principal respuesta del Ejecutivo. “El Gobierno hace mucho con el plan de estabilización para bajar la inflación”, aseguró. Y añadió: “Nosotros pensamos, y coincido y creo que la mayoría de los economistas estará de acuerdo, que bajando la inflación se resuelve el tema de las moras”.

PL/MC