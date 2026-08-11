Vuelven las lluvias y el viento al AMBA: cuándo cambia el tiempo y qué días serán los más inestables

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo de esta semana. Tras un martes signado por la abundante nubosidad y marcas térmicas invernales, el pronóstico anticipa un período de inestabilidad caracterizado por el regreso de las lluvias y un marcado incremento en la intensidad del viento.

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el deterioro del tiempo comenzará a sentirse con mayor fuerza a partir del miércoles 12. Durante esa jornada, el viento proveniente del este cobrará protagonismo con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. A la par, las probabilidades de precipitaciones aisladas irán en aumento hasta alcanzar un 40% hacia la tarde, con una temperatura mínima de 8 °C y una máxima que apenas rozará los 12 °C.

El escenario inestable se mantendrá durante el jueves 13. Si bien la jornada comenzará con cielo cubierto, hacia la tarde y la noche volverán a registrarse hasta un 40% de chances de lluvias dispersas, acompañadas por un ambiente frío y marcas térmicas que se ubicarán en torno a los 8 °C de mínima.

Hacia el viernes 14, el panorama comenzará a mostrar una paulatina recuperación. Aunque la nubosidad continuará siendo la constante, la probabilidad de lluvias caerá a un residual 10%, dando paso a un leve ascenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 14 °C.

De esta manera, el tramo central de la semana concentrará las mayores complicaciones meteorológicas en la región capitalina, antes de dar inicio a una gradual estabilización del tiempo de cara al fin de semana.

Con información de la agencia NA