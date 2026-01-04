El adiós de los videoclips en la televisión: la historia de MTV, el canal que cambió el consumo musical

En la madrugada del último día de 2025, el canal MTV finalizaba su emisión tras terminar el videoclip de ‘Bye Bye Bye’ de NSYNC, todo un mensaje de la conclusión del heredero de VH1 en Europa, que comenzó en agosto de 2021 con ‘Can’t Fight the Moonlight’ de LeAnn Rimes, banda sonora de la película ‘El Bar Coyote’ (2000).

Y es que MTV anunció el cierre de sus canales europeos de música, que se hizo efectivo este 31 de diciembre, con lo que se terminó una época para el canal que fue buque insignia de la edad dorada de los videoclips, con la espera de lo que sucederá con los canales hermanos en Estados Unidos, cuya decisión depende de su propietario, Paramount Network. El recorte de presupuesto tras su fusión con Skydance está detrás de la decisión, que también es muestra del cambio de consumo musical y del rumbo del canal, dedicado más al reality show, diferente a lo que fueron sus inicios.

La historia de MTV: del rock a todo un fenómeno de masas

El 21 de agosto de 1981 comenzaba su emisión el canal MTV y el primer videoclip que se emitió fue ‘Video Killed the Radio Star’ del grupo británico The Buggles, toda una declaración de intenciones, en un comienzo de la cadena en búsqueda de revivir la industria musical, en plena crisis.

El desarrollo de la televisión por cable motivó a crear este canal, que tuvo al videoclip como una nueva forma de consumo musical con una fuerte irrupción, a manos de Warner, que tenía como objetivo acercarse a los adolescentes de los 80, residentes en suburbios y blancos, lo que los llevó a orientarse al rock. Ante la falta de material para emitir durante sus 24 horas hizo que se acercaran también a artistas europeos, donde destacaron los británicos Duran Duran, Iron Maiden o Culture Club.

MTV fue cambiando ante la queja de falta de artistas negros, algo que denunciaron públicamente figuras como David Bowie, y ante la amenaza de ser vetados, aceptaron promocionar a un artista que le pedían, Michael Jackson, del que se emitió ‘Billie Jean’ y cuyo éxito demostró que la premisa que tenían en sus comienzos era falsa.

De aquí fue como Michael Jackson se convirtió en uno de los cantantes insignia de la MTV, con ‘Thriller’ como uno de los videoclips icónicos, el segundo más emitido en la cadena televisiva en toda su historia, seguido de ‘Vogue’ de Madonna, otro de los artistas que protagonizaron esta edad dorada del video.

Los comienzos de la MTV fue un revulsivo de la industria musical, disparando el gasto en videoclips y la venta de discos de las canciones que aparecían en la televisión, y en 1984 llegaron los MTV Video Music Awards, creando también programas de géneros especializados y exitosos como ‘Unplugged’ donde se dieron conciertos míticos como los de Nirvana o Eric Clapton.

El inicio del cambio: la llegada de los ‘reality show’

La caída de audiencia en los 90 propició la creación de nuevos programas que se alejaban de la música, como el ‘House of style’ de la modela Cindy Crawford, donde daba consejos de estética, y en este sentido fue cuando nació el que es considerado el primer ‘reality show’ de la historia, ‘The Real World’, que duró en emisión 32 temporadas hasta su final en 2016.

De hecho, la presencia de los videoclips en MTV se redujo un 36,5 % en los años 90 con el éxito de programas como ‘Teen Mom’ o ‘Geordie Shore’, tanto es así que en 2010 renunció a la coletilla ‘Music Television’.