Trabajadores de Fate cortaron la Panamericana y organizaciones de izquierda, la Buenos Aires-La Plata

Trabajadores de Fate, de CTERA y organizaciones sociales cortaron este jueves la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes, mientras que militantes de izquierda hicieron lo propio en la Autopista Buenos Aires La Plata.

Primero, los manifestantes realizaron un corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, en medio del paro general dispuesto por la CGT y en rechazo por la reforma laboral que se trata este jueves en Diputados.

En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería Nacional que solicitó a los trabajadores que liberen al menos medio carril de la citada Autopista, lo que ocurrió momentos después, mientras que, finalmente, se retiraron del lugar.

De todas maneras, se informó que, si bien la circulación en la zona no es como la que hay habitualmente en un día laboral, quienes deban ir por el lugar donde se encuentra la protesta, pueden desviarse por la Avenida Avellaneda.

Por su lado, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda cortaron la Autopista Buenos Aires-La Plata con motivo del paro y contra la reforma laboral y, según trascendió, los grupos se movilizarían hasta el Congreso.

