Aerolíneas Argentinas estima pérdidas millonarias por el paro general y cancela 255 vuelos

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo para este jueves, día en que la Cámara de Diputados tratará la reforma laboral, ya comenzó a impactar de lleno en el transporte aéreo. Aerolíneas Argentinas anunció que cancelará 255 vuelos en todo el país y estimó que la medida afectará a más de 31.000 pasajeros, además de generar pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares.

La central obrera ratificó este miércoles una huelga de 24 horas, horas antes de que el proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado— fuese debatido en un plenario de comisiones en Diputados. Se tratará del cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

En ese contexto, la aerolínea de bandera detalló que la mayor parte de las cancelaciones corresponde a vuelos de cabotaje. Serán 219 servicios internos los que no operarán, con un impacto estimado en unos 25.000 pasajeros. A ello se suman 32 vuelos regionales, que involucran a alrededor de 5.000 viajeros, y cuatro servicios internacionales, con aproximadamente 1.000 personas afectadas.

Desde la compañía señalaron que se aplicarán descuentos salariales al personal que adhiera a la medida de fuerza, en línea con la jornada no trabajada. Al mismo tiempo, informaron que se dispusieron reprogramaciones, adelantos y reubicaciones fuera de la franja horaria alcanzada por el paro con el objetivo de reducir el impacto operativo. Sin embargo, reconocieron que el alcance de la protesta obligó a cancelar una parte significativa de la programación prevista.

La empresa recomendó a los pasajeros con vuelos programados para esa jornada revisar el correo electrónico declarado en la reserva, donde se enviarán las notificaciones correspondientes. En el caso de quienes hayan adquirido sus pasajes a través de agencias de turismo, deberán canalizar la gestión por medio de esos intermediarios.

También continúan habilitados los canales de autogestión en la aplicación oficial y en el sitio web de Aerolíneas Argentinas, donde los usuarios pueden consultar el estado de su vuelo y realizar cambios sin necesidad de acudir a oficinas comerciales.

El paro impactará además en otros servicios de transporte y actividades, en una jornada que se anticipa de fuerte tensión política y sindical mientras el oficialismo busca avanzar con una de las reformas centrales de su programa económico.

JIB