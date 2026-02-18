La AFA tuvo que reprogramar los partidos de este jueves por el paro general convocado por la CGT: cuándo se jugaría

Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro encuentros del Torneo Apertura además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana, se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro y por lo que finalmente se postergaron todos los partidos que habían sido programados para este jueves.

En lo que respecta al Torneo Apertura, se iban a llevar a cabo cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura.

En el primero de ellos, Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17.15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto.

Más tarde, a las 19.30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir en el Bautista Gargantini a Independiente de Avellaneda, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Por otra parte, Lanús iba a recibir a Flamengo de Brasil, por un encuentro correspondiente a la ida de la Recopa Sudamericana. De todas maneras, la suspensión de este partido no está confirmada ya que la Conmebol suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas.

Cuándo se jugarán los encuentros

Independiente de Avellaneda confirmó en sus redes sociales que disputará el reprogramado partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la sexta fecha del Torneo Apertura este sábado 21 de febrero a las 17 en el estadio Libertadores de América.

“El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.”, publicó el club en su cuenta oficial de X.

Qué otros encuentros restan confirmarse

San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto jugarían el domingo 22 de febrero, una medida que obligaría a la Liga Profesional a rearmar la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 y modificar una agenda ya ajustada.

Aunque todavía no hubo confirmación oficial, el encuentro que debía disputarse el jueves sería trasladado al domingo en el Nuevo Gasómetro.

La huelga impacta de lleno en la logística, el traslado de los planteles y los operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por lo que los clubes buscan evitar contratiempos.

En Boedo ya habían tomado recaudos ante la incertidumbre: el plantel no iba a concentrar si no estaban garantizadas las condiciones para disputar el partido en el estadio Pedro Bidegain.

Del lado cordobés, Estudiantes de Río Cuarto exigía una definición concreta para no viajar a Buenos Aires sin certezas y evitar un gasto innecesario.

Si se confirma el cambio, la Liga también deberá reprogramar el cruce entre San Lorenzo e Instituto de la Fecha 7, ya que el Ciclón no podría jugar con menos de 72 horas de descanso reglamentario.

Y a su vez, el calendario quedaría apretado y condicionado para el fin de semana ya que River debería jugar su duelo ante Vélez en Liniers el domingo a las 18.30, pero si San Lorenzo pasa su partido para el mismo día deberá correr el horario para más adelante en la noche.

La reestructuración no terminaría ahí. Defensa y Justicia y Belgrano pasarían su partido del jueves al viernes por la adhesión de Utedyc al paro, a la espera de la oficialización de la AFA.

Con información de Noticias Argentinas

JIB