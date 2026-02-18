Pese a que se declara “en ocio”, Guillermo Francos cobra honorarios millonarios en YPF

Apenas dejó el puesto de jefe de Gabinete, en noviembre pasado, Guillermo Francos comenzó a cobrar honorarios de decenas de millones de pesos como representante del Estado nacional en el directorio de YPF, confirmaron fuentes de la empresa.

En la última asamblea de accionistas de abril de 2025, se dispuso una remuneración mensual de $80 millones en promedio para cada miembro del directorio de la petrolera con mayoría estatal. Medido en dólares, ese monto va en línea con lo percibido en 2024, cuando la nueva conducción “libertaria”, presidida por el exejecutivo de Techint Horacio Marín, estableció un abrupto salto en los honorarios hasta un nivel inusual para el mercado argentino, según ejecutivos del sector petrolero.

Mientras ejercía como jefe de Gabinete, Francos cumplió funciones como director titular en representación de la acción de oro del Estado, aunque sin percibir honorarios, en virtud de una norma no escrita que algunos gobiernos implementan, por decoro.

En enero pasado, el Ejecutivo dispuso cambios en su representación en YPF. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó a ocupar la silla principal en nombre del Estado nacional, pero Francos permaneció en el cuerpo directivo como director titular. Como representantes del Gobierno de Javier Milei, a ellos se suman el exministro del Interior Lisandro Catalán y el exdiputado pampeano (PRO) Martín Maquieyra, en este caso, por la silla del Ministerio de Economía. El cambio de estatus marcó el inicio de la percepción de honorarios para Francos.

La carga de trabajo de los directores de YPF es de un par de horas cada dos semanas, indicó otra fuente que conoce el funcionamiento de la empresa.

Ese andar liviano tiene un correlato en expresiones del propio Francos, cuando fue entrevistado por Clarín en Punta del Este, en los primeros días de 2026.

En un diálogo centrado en la relajada vida del exjefe de Gabinete, Francos confesó: “¿Se me ve más joven? Dejamos el fragor del día a día, bajamos cinco cambios y ahora estamos tranquilos...No es fácil el ocio después de tantos años de estrés en la política… A veces el día se hace largo, pero es cierto, se siente el alivio de andar suelto de equipaje”. El exfuncionario contó que ocupa su atención su granja con 300.000 gallinas ponedoras de huevos en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y que recibió sondeos de empresas privadas para asumir nuevas funciones.

Francos no respondió consultas de este medio sobre sus ingresos en YPF.

La continuidad del exjefe de Gabinete en YPF corona más de cuatro décadas de sueldos estatales, en funciones relevantes tanto técnicas como políticas en todos los gobiernos dictatoriales y democráticos desde 1970, excepto el de Mauricio Macri, cuando se desempeñaba ya desde años previos como ejecutivo de Corporación América, el conglomerado de Eduardo Eurnekián. En cuanto a cargos electivos, Francos fue concejal de la Ciudad entre 1985 y 1993, y diputado nacional entre 1997 y 2000. En ninguno de esos puestos ganó tanto como en el directorio de YPF.

Antes de ser designado por Milei, primero como ministro del Interior y luego como jefe de Gabinete, Francos fue representante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el mandato de Alberto Fernández. Es otra de las posiciones de designación estatal con mayor remuneración, con cerca de US$20.000 por mes.

El 30 de abril pasado, el cuerpo de conducción de YPF estableció un presupuesto de $11.000 millones anuales para los once directores y dos revisores de cuentas. La misma acta de asamblea aclaró que tanto Francos como el otro representante del Ejecutivo, José Rolandi (entonces vicejefe de Gabinete), no cobrarían honorarios, y que tampoco lo habían hecho en 2024. El monto aprobado equivalía a unos US$70.000 por mes (según la cotización promedio del primer semestre de 2025) para cada director y los dos revisores de cuentas, aunque la suma puede ser ampliada a posteriori, según la inflación, la cotización del dólar y otras eventualidades.

El papel ad honorem en YPF cambió tras las elecciones legislativas que dispararon cambios en el gabinete. Rolandi fue reemplazado por Catalán, un hombre cercano a Francos que intentó postularse en 2025 a diputado por La Libertad Avanza en Tucumán y terminó durante pocos meses como ministro del Interior, luego de que Karina Milei optara por otro candidato.

La llegada de Maquieyra en nombre del Ministerio de Economía puso fin a la silla de Eduardo Rodríguez Chirillo. Este ejecutivo del mundo de las empresas energéticas fue el primer secretario del área en el Gobierno de Milei. En octubre de 2024, Rodríguez Chirillo dejó el puesto, pero se incorporó al directorio de YPF, donde pasó a cobrar varias veces más. Según fuentes del sector, ahora regresó como asesor al mundo de las empresas energéticas interesadas en participar de licitaciones y privatizaciones que organiza la Secretaría que Rodríguez Chirillo dirigió los primeros meses del Gobierno libertario. El exfuncionario no respondió consultas de este medio.

El atractivo directorio de YPF es un ámbito en el que dirimen tensiones el Ejecutivo, las provincias, el sindicato petrolero y el management de la compañía, que maneja en general un criterio competitivo del sector petrolero.

No todos los directores cobran lo mismo. Marín, designado presidente de YPF por Milei y muy consustanciado con la impronta del mandatario —al punto de que lo provee de mamelucos para que juegue con los perros y viaje a recibir premios de la ultraderecha global—, actúa además como CEO de la firma, por lo que su porción de los honorarios es superior al promedio del directorio. Entre las sillas que más ganan están las de los representantes del Estado nacional.

La interna gubernamental se expresa en el directorio con el karinista Adorni y el tándem Francos-Catalán, que no obedece por completo a la hermana de Milei, pero menos todavía a Santiago Caputo. Éste, a su vez, fue socio de Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, oficina estratégica en la relación con la prensa y la publicidad. Marín, por su parte, reservó un lugar para Eduardo Ottino, otro ex Techint. El sindicato petrolero tiene un representante en Gerardo Canseco.

Los gobernadores se valen de su lugar en el directorio para equilibrar tensiones en el pago chico. Por caso, el neuquino Rolando Figueroa (La Neuquinidad) designó en YPF a su predecesor y presunto jefe de la oposición, Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino). A mediados de 2025, Figueroa lo echó mediante un sonoro comunicado, y designó en su reemplazo al ministro de Economía provincial. Ignacio Torres, otro de los gobernadores “petroleros” con silla propia en YPF, cedió el lugar de Chubut a un hombre del jefe sindical petrolero local, Jorge “Loma” Ávila, crucial para la alianza política del mandatario del PRO. El gobernador de Santa Cruz y sindicalista, Claudio Vidal, reservó su lugar para un representante de su gremio, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo nombró a César Biffi, un histórico de la UCR. El rionegrino Alberto Weretilnek, en cambio, designó a su pareja y exsecretaria de Energía, Ana María Confini.

Algunos gobernadores disponen que los honorarios de YPF a sus representantes sean girados a rentas de la provincia.

