A los 95 años muere Robert Duvall, recordado por sus papeles en 'Apocalypse Now' y 'El Padrino'

Robert Duvall, el aclamado actor de películas icónicas como 'Apocalypse Now', las dos primera entregas de 'El Padrino' o 'Matar a un ruiseñor', murió en la noche del domingo en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares a los 95 años, informó este lunes su viuda, la actriz argentina Luciana Duvall.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Seis veces nominado al Oscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en 'El precio de la felicidad' de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

Nacido en San Diego (California, Estados Unidos) en 1931, Duvall empezó a actuar en series y películas de televisión en 1960. Sus primeras grandes oportunidades le llegaron en 1962 con 'Alfred Hitchcock presenta' y 'Matar a un ruiseñor', donde interpretó al vecino de los Finch, Boo Radley. La película y el personaje marcaron época de tal manera que una banda de música inglesa se llamó The Boo Radleys en su honor.

Su carrera estuvo plagada de títulos valorados por la crítica y la audiencia. Entre los 60 y los 70 rodó 'La jauría humana' junto a Marlon Brando, 'Valor de ley', con John Wayne, o 'M.A.S.H.', donde coincidió con Donald Sutherland, Elliott Gould o Tom Skerritt. Pero el gran éxito le llegó con el papel de Tom Hagen, que interpretó en las dos primeras partes de la trilogía sobre mafiosos de 'El Padrino'. El primer largometraje le reportó su primera nominación al Oscar como Mejor actor de reparto.

Después de su papel en 'Network, un mundo implacable', sobre los desmanes de los poco escrupulosos ejecutivos de una cadena de televisión, le llegó su segunda nominación al Oscar por su papel del Coronel Kilgore en la opresiva 'Apocalypse Now' (1980), donde trabajó de nuevo con Marlon Brando. Aún estaba por llegar su tercera nominación, esta vez como actor principal, gracias a 'El don del coraje' (1981). Solo dos años después se llevó la estatuilla en la categoría de Mejor actor de reparto por 'El precio de la felicidad' en 1983.

Solo un año después apareció en la deportiva 'El mejor', en la que coincidió con Robert Redford y Glenn Close. Inició la época de los 90 con 'Días de trueno, junto a Tom Cruise, y varios años después interpretó al policía que perseguía al enloquecido Michael Douglas en 'Un día de furia'. Cerró esa década con dos nominaciones consecutivas al Oscar: 'Camino al cielo' (1998) y 'Acción civil' (1999).

En los 2000 siguió trabajando con todo tipo de estrellas, desde Angeline Jolie en '60 segundos' a Denzel Washington en 'John Q' o Kevin Costner en 'Open Range'. También compartió pantalla con Jeff Bridges en 'Corazón salvaje', con Viggo Mortensen en 'La carretera' o con Robert Downey Jr. en 'El juez' (2015), que le reportó su última nominación al Oscar. La última película que rodó, en 2022, fue 'Los crímenes de la academia', protagonizada por Christian Bale.

Con información de EFE