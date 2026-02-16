La CGT convoca a un paro general por 24 horas en rechazo a la reforma laboral

Los gremios más combativos lograron torcer el brazo de la cúpula directiva de la CGT que este lunes convocó a un paro general sin movilización para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Aunque todavía no hay una fecha exacta, esto podría ocurrir el próximo jueves. La medida cuenta con un apoyo clave, la adhesión de todos los gremios del transporte.

La decisión fue anunciada luego de una reunión virtual este mediodía entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello, de Camioneros; Jorge Sola, del sindicato del Seguro; y Cristian Jerónimo, de Empleados del vidrio.

La medida llega luego de una fuerte crisis interna desatada por la actitud de la dirigencia cegetista que se resistía a llamar a un paro para rechazar la reforma laboral, frente a las posiciones más duras de los gremios de base y las organizaciones sociales que reclamaban medidas más duras para enfrentar el proyecto del oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado.

Aunque no habrá una movilización de manera orgánica, cada sindicato podrá convocar a marchar de manera individual. Para este miércoles a las 11, la CGT llamó a una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar más detalles.

Este domingo, Jerónimo había anticipado que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

Los puntos más cuestionados del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno son las modificaciones en las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

Por su parte, el secretario general del Centro de Patrones Fluviales, Mariano Moreno, advirtió que la reforma laboral excluye a los marinos de la ley de Contrato de Trabajo. “Si no luchamos hoy para que esto no salga, vamos a terminar precarizados y trabajando por un sueldo de miseria”, sentenció.

“Al personal embarcado no le dejan ni el 14 bis”, dijo el dirigente, al graficar que el artículo 2° de la reforma excluye de forma explícita al personal embarcado en su inciso (g) y los pone en igualdad de condiciones que las personas privadas de su libertad. Esto significa que ya ni siquiera se cuenta con los derechos más básicos que protegen al trabajador“.

“Antes, si había un conflicto no previsto en el contrato de ajuste, se invocaba la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para proteger al marinero o capitán. Con esta reforma, se asume que el régimen de navegación es autónomo. Esto debilita la protección general porque la Ley de Navegación es de carácter comercial y administrativo, y no tiene la carga de justicia social y protección al trabajador que tiene un Convenio Colectivo de Trabajo o lo mínimo que garantiza la LCT”, detalló.

Con información de Noticias Argentinas.