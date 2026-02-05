Murió Tomy, el histórico chimpancé que fue rescatado de un circo y vivía desde 1980 en el ex Zoológico de La Plata

Tomy, un histórico chimpancé que había sido rescatado de un circo y que vivía en el ex Zoológico de la ciudad de La Plata, murió a los 49 años tras permanecer durante décadas en el lugar.

El deceso del animal fue detectado por sus cuidadores en la tarde del miércoles por la tarde, mientras que se informó que no atravesaba enfermedades ni presentaba síntomas previos ya que los controles diarios no habían arrojado alertas sobre su estado general de salud.

El chimpancé estaba bajo seguimiento permanente de equipos profesionales y técnicos y durante la mañana había tenido un comportamiento habitual al recibir sus raciones alimentarias correspondientes, mientras que interactuó con sus cuidadores como lo hacía diariamente.

En tanto, desde el lugar donde se encontraba alojado se indicó que el hallazgo ocurrió después de las 13, cuando el personal se acercó para suministrarle alimento y, al no responder a los llamados, los cuidadores dieron aviso al Servicio Veterinario que constató el fallecimiento del chimpancé.

Tomy pertenecía a la especie Pan troglodytes, había nacido en 1977 y llegó al entonces Zoológico de La Plata el 8 de enero de 1980 luego de estar en un circo, vivió en el lugar durante 46 años y, durante los últimos años, habitó un espacio adaptado a sus necesidades, acompañado por un equipo que organizó su rutina diaria.

Además, desde 2023, los cuidadores impulsaron un proyecto judicial para que sea declarado “sujeto de derecho”, mientras sostenían una convivencia cotidiana basada en la cercanía y el contacto permanente.