Asumió el nuevo Directorio de Banco Provincia

Luego de la publicación en el Boletín Oficial, quedó formalizado el nuevo Directorio de Banco Provincia. Con su nueva conformación, que establece la creación de la Sindicatura y el Consejo Asesor, el órgano de gobierno del banco más antiguo de Hispanoamérica incorpora mejores prácticas de gobernanza, transparencia y control interno, alineadas con estándares nacionales e internacionales.

El nuevo Directorio continúa encabezado por el economista Juan Cuattromo, quien preside la entidad desde diciembre de 2019. Los directores son: Marcelo Daletto, Alejandro Formento, Carlos Moreno, Carlos Orsingher, Carlos Osuna, Julio Pereyra, Fernando Ranzini, Martín Rodríguez y Fernando Rozas. La Sindicatura está integrada por Gabriela Demaría y Laura González; mientras que el Consejo Asesor quedó conformado por: Sergio Bordoni, Fernando Pérez y Adrián Urreli.

La incorporación de la figura de la Sindicatura coloca a la banca pública bonaerense en línea con otras entidades financieras públicas de relevancia nacional, como el Banco Central de la República Argentina y el Banco Nación. Las dos síndicas designadas por la Legislatura bonaerense tendrán a su cargo la fiscalización y supervisión permanente de la gestión del banco, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente, fortalecer los mecanismos de control interno y resguardar el patrimonio público, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas de la entidad.

Asimismo, la creación del Consejo Asesor responde a la magnitud y diversidad de la provincia de Buenos Aires, que por su extensión territorial, heterogeneidad productiva y una población comparable a la de un país, requiere ampliar los espacios de representación institucional. Este ámbito permite enriquecer la toma de decisiones del Directorio, al incorporar miradas y aportes de distintas regiones de la provincia y de diversos espacios políticos para fortalecer el carácter plural, federal y democrático del gobierno del banco.

La modificación en la estructura del Directorio fue aprobada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el pasado 4 de diciembre, cuando se modificó la Carta Orgánica de la entidad. La nueva conformación no implica un mayor costo para el banco, ya que se estableció una reducción de los salarios de los directores para compensar los nuevos cargos.

Desde diciembre de 2019, Banco Provincia otorgó más de 43 billones de pesos en préstamos a empresas (cifra actualizada a valores constantes de diciembre de 2025). El 60% de ese financiamiento tuvo tasas atenuadas y corresponde casi en su totalidad al Programa Reactivación Pyme, lanzado en febrero de 2020 para asistir a este segmento en las mejores condiciones del mercado. Actualmente, el 90% de los créditos productivos se otorga por canales digitales, lo que destaca la transformación tecnológica del banco durante esta etapa.

Por otra parte, a través de Cuenta DNI, la entidad incorporó más de 5 millones de personas a su cartera de clientes, que actualmente supera los 10,5 millones de personas. La billetera digital registra más de 30 transacciones por segundo y se consolidó como una herramienta de inclusión financiera que además de ofrecer beneficios y descuentos como medio de pago, permite realizar inversiones y gestionar préstamos.

Durante la actual gestión, Banco Provincia logró el encuadramiento de todas sus relaciones técnicas y alcanzó una posición de capital inédita en su historia reciente y excelentes indicadores de liquidez.