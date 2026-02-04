Liberaron al padre Paco y volvió a marchar junto a los jubilados

El padre Francisco ‘Paco’ Olveira fue detenido este miércoles y liberado poco después durante la habitual marcha de los jubilados que se realiza todas las semanas en las inmediaciones del Congreso. Diputados de Unión por la Patria (UxP) se hicieron presentes en el lugar y solicitaron su liberación, que se produjo poco después.

El diputado Eduardo Valdés, presente en el momento en que el sacerdote fue detenido, grabó la situación y publicó el video en sus redes sociales.

El padre Paco estuvo demorado en un móvil de la Policía Federal, supuestamente “por resistencia a la autoridad”, escoltado por los diputados (UxP) Paula Penacca, Jorge Taianna, Teresa García y Lorena Pokoik, además de Valdés.

El 12 de noviembre del año pasado, ya había sido detenido, también por la Policía Federal en otra de las marchas de los jubilados y había sido liberado, el mismo día, horas después.

“Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo posteriormente el padre Paco, integrante del grupo de Curas en Acción por los Pobres.

Con información de la agencia NA