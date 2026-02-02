Maturano ratificó el paro ferroviario por 24 horas para este jueves

El secretario general del sindicato ferroviario La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó que el próximo jueves habrá un paro de trenes en todo el país ante lo que definió como una “falta de seguridad” en el sistema ferroviario, vinculada al estado de las vías y de las formaciones.

En declaraciones radiales, el dirigente señaló que la protesta se extenderá durante 24 horas y apuntó también contra la política salarial del Gobierno. Según afirmó, el gremio sufrió un fuerte deterioro de los ingresos luego de que se frenaran las negociaciones paritarias.

Maturano sostuvo que el sector perdió entre 50% y 60% del poder adquisitivo en el último año y anticipó que, una vez finalizada la conciliación obligatoria vigente, evaluarán nuevas medidas. En ese sentido, advirtió que podrían convocar a otro paro en marzo, cuando se normalice la actividad laboral y escolar.

Advertencias por el estado del sistema

El líder sindical remarcó que la infraestructura ferroviaria atraviesa una situación crítica. Aseguró que “todas las vías están mal” y que esa condición obliga a reducir la velocidad de circulación, mientras que los trenes de cargas —según indicó— registran descarrilamientos con frecuencia.

Maturano también sugirió que el deterioro del sistema podría incidir en eventuales procesos de concesión, al reducir el valor de los activos ferroviarios. “Una concesión es más barata cuando los interesados ponen las reglas”, planteó.

La confirmación del paro anticipa una nueva jornada de conflicto en el transporte público y suma presión sobre el Gobierno en un frente sensible, con impacto directo en millones de pasajeros del área metropolitana y otros centros urbanos.

