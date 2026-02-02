La salida de Lavagna del INDEC: un informe del Banco Central anticipó más inflación y ATE alerta por “manipulación”

La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC no ocurrió en el vacío. Su salida se produjo a días de que el organismo publique por primera vez la inflación con una nueva metodología, en un contexto en el que el propio Banco Central había advertido —en un informe oficial previo— que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) le dará mayor peso a los servicios, las tarifas y los alquileres, rubros que lideraron las subas de precios en los últimos años.

La entidad monetario reconoció implícitamente en un documento público que si el nuevo IPC se aplicaba antes, hubiera dado más inflación. Sobre todo en los últimos dos años, cuando fue más fuerte el ajuste libertario en servicios y tarifas. Por algo el Gobierno demoró en aplicar la nueva metodología.

El dato está en el Informe de Política Monetaria (IPOM) del cuarto trimestre de 2025, publicado el viernes. El BCRA explica allí que el INDEC “comenzará a publicar la inflación nacional correspondiente al mes de enero utilizando un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, basado en una actualización de la canasta y de los ponderadores para reflejar cambios en los hábitos de consumo de los hogares.

Según detalla el documento, el índice vigente estaba construido con ponderaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, actualizadas en 2016, mientras que el nuevo IPC se apoya en la ENGHo 2017–2018, lo que introduce cambios relevantes en la estructura del indicador.

En las páginas 58 a 61 del informe, el Banco Central señala que con la nueva metodología “los servicios ganan peso relativo frente a los bienes” y precisa que rubros como “Alquiler de la vivienda y gastos conexos” y los servicios públicos pasan a tener una incidencia mayor en el índice general. El propio BCRA advierte que, bajo esta estructura, las actualizaciones de tarifas, los mecanismos de indexación de alquileres y la dinámica salarial tienden a impactar más en la inflación medida.

Aunque el informe no realiza una simulación retrospectiva oficial, el reconocimiento técnico del Central dejó planteado un punto sensible: en un contexto de fuertes subas de servicios regulados, el nuevo IPC hubiera mostrado ya en la gestión mileísta registros de inflación más elevados. Ese diagnóstico quedó plasmado antes de que el INDEC publicara el primer dato con la nueva canasta.

Es en ese marco que se produjo la salida de Lavagna. La renuncia del director del INDEC se dio a días de que el Gobierno publique un nuevo índice de inflación, agendado para el próximo martes 10 de febrero, luego de meses de trabajo técnico y con el cambio metodológico ya anunciado oficialmente, que ya tenía casi año de demora. El timing de la decisión reforzó las lecturas políticas y gremiales sobre el futuro del organismo.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado, el secretario general Rodolfo Aguiar fue explícito. En un comunicado difundido tras conocerse la renuncia, sostuvo que “no es casual y llama poderosamente la atención que la renuncia del director del INDEC se dé justo a ocho días de la implementación del nuevo IPC”, en un contexto de “siete meses de constante suba de la inflación”.

Aguiar fue más allá y advirtió que “no deberíamos descartar que las nuevas autoridades del Instituto tengan la finalidad de manipular la información y establecer un mayor control sobre los datos”, al tiempo que afirmó que “los trabajadores no nos vamos a prestar para ningún manoseo de las estadísticas” y reclamó un “INDEC independiente de los gobiernos y los partidos políticos”.

El dato de inflación es una de las marcas de la gestión de Javier Milei, aunque no deja de generar polémica. En diciembre el índice de precios al consumidor aumentó 2,8%, complentado para todo 2025 un incremento del 31,5%. La estadística fue 86% menos al acumulado 2024 (dio 117,8%) y el más bajo de los últimos ocho años, pero el escenario futuro es menos optimista que el esperado por los libertarios. Tras el 2,8% de diciembre, el ministro Luis Caputo anticipó hoy un 2,5% para enero 2026, lo que podría significar un piso hacia adelante como anticipó el BCRA debido a la nueva ponderación en la canasta de precios.

MC