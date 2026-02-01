Una solicitada con más de 3.000 firmas en defensa del estatuto que garantiza el trabajo periodístico
Marcelo Bonelli, Jorge Rial, Silvia Mercado, Marcelo Longobardi, Alejandro Bercovich, Jairo Straccia, Reynaldo Sietecase, Mariana Verón y Noelia Barral Grigera son algunos de los periodistas de distintos medios de comunicación y con trayectorias y situaciones laborales diversas que reclamaron a las y los legisladores del Congreso de la Nación que rechacen el intento de derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas.
A través de una solicitada que lleva la firma de más de 3.000 profesionales de todo el país, advirtieron que la eliminación de ambas normas significaría un retroceso grave para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática. Señalaron además que los estatutos no constituyen privilegios sectoriales, sino garantías básicas para el ejercicio profesional del periodismo.
Si bien manifestaron estar abiertos a discutir la actualización o modernización de las normas laborales en prensa, remarcaron su rechazo a una derogación impulsada sin debate público ni participación de quienes ejercen la actividad periodística.
“El intento de avanzar sin discusión democrática no solo precariza aún más el trabajo en los medios, sino que afecta directamente el derecho de la sociedad a estar informada”, sostuvieron.
El texto completo de la solicitada
Periodistas de diferentes medios de comunicación, con diversas miradas sobre la realidad política y económica del país y con distintas situaciones laborales, solicitamos a las y los legisladores del honorable Congreso de la Nación que rechacen el intento de derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, que consagran derechos individuales, profesionales y colectivos.
Su derogación significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país.
Quienes firmamos esta solicitada estamos abiertos a cualquier debate sobre las normas laborales en prensa y nunca tuvimos objeciones en discutir en un ámbito democrático su modernización. Pero nos oponemos tajantemente a una derogación, sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación.
