La Corte se reunió con Mahiques y Karina Milei ya tiene un delegado en el Consejo de la Magistratura

“Pase, pase”. Horacio Rosatti presidió la jura como miembro del Consejo de la Magistratura del flamante viceministro de Justicia, Santiago Viola, y luego le dio paso a Juan Bautista Mahiques para una reunión privada. Fue una de las escenas que más llamó la atención entre los testigos de la ceremonia de este martes en el Palacio de Justicia, en la que el apoderado de La Libertad Avanza e íntimo de los hermanos Milei asumió en el organismo que designa y remueve jueces.

La cumbre entre Rosatti y Mahiques fue la primera desde que el funcionario reemplazó, hace apenas dos semanas, a Mariano Cúneo Libarona. Su ascenso implicó el corrimiento del hasta entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Santiago Caputo, quien fue designado como jefe de los abogados del Estado. Detrás de todo estuvo la mano de Karina Milei, que avanzó un casillero más en su disputa interna con el asesor presidencial.

“Lo que se vio fue una postal de karinismo puro, y hacía mucho no veía tantos funcionarios del Poder Ejecutivo en una jura así”, contó una fuente judicial sobre el desembarco de Viola. El Gobierno participó en pleno: además de Mahiques estuvieron Lule Menem; Sharif Menem —asesor en la Cámara de Diputados—; el diputado y armador bonaerense libertario Sebastián Pareja; el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni; el diputado Gonzalo Roca, representante libertario en el Consejo; los senadores Nadia Márquez (Neuquén) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y el legislador porteño Diego Vartabedian.

Viola será la espada de Javier y Karina Milei en el Consejo de la Magistratura en un contexto en el que el Gobierno comienza a desplegar un paraguas político ante los escándalos que involucran al Presidente y su hermana. El principal es el caso $LIBRA, tras las filtraciones de estos últimos días. Por eso Mahiques salió el lunes en varios canales de televisión a sembrar dudas sobre esas revelaciones como prueba judicial, pese a que forman parte de peritajes oficiales que el fiscal Eduardo Taiano ya tenía desde hace tiempo.

No trascendió que esa línea ofensiva se haya conversado en la reunión a puertas cerradas entre Mahiques y los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Oficialmente, el ministro y los magistrados conversaron sobre las cientos de vacantes que aún existen en distintos estamentos del Poder Judicial. “El ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, comunicó oficialmente la cartera.

Como anticipo de la nueva etapa que se abre, el comunicado señala que “el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Según supo elDiarioAR de fuentes involucradas en la nominación de jueces, Mahiques acelerará primero un grupo de entre 30 y 50 nombramientos, eligiendo entre las ternas que ya conformó el Consejo de la Magistratura. “En cada pecera hay tres peces; tiene que pescar uno de cada una. Creo que es de los ministros de Justicia que más poder pueden llegar a tener”, apuntó un vocero.

Esas nominaciones serán enviadas al Congreso para su aprobación. En esa instancia será clave el rol del senador Pagotto, titular de la influyente comisión de Acuerdos, quien deberá acordar posturas con la oposición aliada —el PRO, la UCR y los gobernadores dialoguistas— para que los pliegos avancen.

Entre las urgencias de Mahiques figuran las vacantes en la justicia civil, la cámara comercial, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y los tribunales federales y cámaras de provincias como Mendoza, Chaco, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Chubut. Las vacantes del Poder Judicial rondan el 37%. Por ahora no está en el horizonte cercano del ministro avanzar sobre las dos sillas vacías de la Corte Suprema, sobre todo tras el fracaso de Milei al intentar designar por decreto a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo.