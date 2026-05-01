Un informe oficial muestra gastos en discotecas, free shops y playas con tarjetas de Nucleoeléctrica, pero Reidel niega haberlos hecho

Un informe oficial remitido al Congreso expuso gastos realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con consumos en el exterior que incluyen desde servicios vinculados al sector energético hasta pagos en discotecas, peluquerías, free shops y servicios de playa. Tras la difusión, el extitular de la empresa, Demian Reidel, negó haber efectuado gastos personales y reclamó una investigación “hasta el último peso”.

La información surge de un anexo incorporado al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al que accedieron los diarios La Nación y Clarín, elaborado a partir de un pedido de acceso a la información pública. El documento –de 58 páginas– detalla fechas, montos y rubros de consumo en pesos y dólares, aunque no identifica a los responsables de cada operación ni especifica la cantidad de tarjetas utilizadas.

Consumos en el exterior y rubros diversos

El registro combina gastos asociados a la actividad nuclear –como pagos a organismos y empresas del sector– con otros en rubros de consumo general. Entre ellos figuran hoteles, restaurantes, indumentaria y comercios minoristas, junto con erogaciones en servicios personales.

Uno de los conceptos más reiterados es el de compras en tiendas duty free, con 45 operaciones que totalizan cerca de US$5957 y $1,1 millones. También aparecen pagos en cadenas deportivas y de ropa, supermercados y locales gastronómicos en distintas ciudades.

La mayor parte de los movimientos se concentra en España, donde se repiten consumos vinculados a la firma Tecnatom, empresa del sector energético con antecedentes de trabajo con Nucleoeléctrica. En ese mismo contexto, el detalle del reporte incluye gastos en una peluquería de Madrid y en una discoteca, realizados en fechas cercanas a actividades vinculadas a esa compañía.

El listado también registra pagos en otros destinos internacionales, como Brasil, Corea del Sur, Austria y Estados Unidos, además de operaciones en aerolíneas y hoteles de distintas categorías. En algunos casos, las fechas coinciden con viajes oficiales o actividades institucionales.

Adelantos de efectivo y falta de identificación

Además de los consumos, el informe consigna más de 400 adelantos de efectivo por un total cercano a los $56 millones. En varias jornadas se registran múltiples extracciones consecutivas por montos similares, sin que el documento precise el destino de esos fondos.

Otra de las limitaciones del reporte es que no permite identificar quién realizó cada gasto, lo que dificulta atribuir responsabilidades individuales. Desde la empresa señalaron que los registros corresponden a consumos de “casi un centenar” de funcionarios y empleados jerárquicos, y que los movimientos podrían vincularse con viáticos por misiones oficiales en el exterior.

La normativa vigente durante el período –basada en el régimen de viáticos de la administración pública– establece montos diarios para cubrir gastos personales en comisiones de servicio fuera del país, lo que abre la discusión sobre el encuadre de parte de las erogaciones registradas.

La respuesta de Reidel

Tras la publicación de los datos, Demian Reidel, quien estuvo al frente de la empresa entre abril de 2025 y febrero de 2026, rechazó haber utilizado tarjetas corporativas para fines personales.

“Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, servicio de playa, free shop ni nada”, afirmó en redes sociales. Además, sostuvo que las versiones difundidas “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa” y consideró que atribuirle esos consumos “es mala fe”.

El exfuncionario también pidió que se avance en una investigación completa: “Que se investigue hasta el último peso. No tengo nada que ocultar”, señaló.