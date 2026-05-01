Enoturismo
Calendario de eventos Vinos Buenos Aires
Durante el mes de mayo, la provincia de Buenos Aires desplegará una agenda de experiencias enoturísticas en sus bodegas con propuestas que combinan degustaciones, visitas guiadas y gastronomía local.
Las Flores
Sunset en la bodega
- Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 18:00, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.
- Descripción: Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye degustación con maridaje de quesos.
- Se suspende por lluvia. Organiza Bodega La Blanqueada. Reservas al teléfono +549-11-3351-0606
- Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es
Brandsen
Vinos y turismo rural
- Fecha, hora y lugar: Sábados y domingos, en Estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Brandsen.
- Descripción: Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo.
- Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia. Reservas: teléfono +549-11-3601-6954
- Más información:: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es
Tornquist
Bodega Saldungaray
- Fecha, hora y lugar: Visitas guiadas, Jueves a domingos y feriados, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist.
- Descripción: Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo.
- Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.
- Organiza Bodega Saldungaray.
- Más información:: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es
Berisso
Cooperativa de La Costa
- Fecha, hora y lugar: Sábados 9 y 16, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa.
- Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.
- Descripción: Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales.
- Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata. Menores de 12, gratis.
- Organiza Cooperativa de la Costa. Reservas al +549-221-524-9934
- Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es
Tandil
Bodega Cordón Blanco
- Fecha, hora y lugar: Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:30 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.
- Descripción: Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar.
- Duración: 1 hora y 30 minutos.
- No se suspende por lluvia.
- Organiza Bodega Cordón Blanco
- Reservas al teléfono +549-249-462-9356
- Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/
Junín
Bodega Las Antípodas
- Fecha, hora y lugar: Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.
- Descripción: Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.
- Organiza Bodega Las Antípodas.
- Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/
Luján
Viñedo y restó Zaffratelli
- Fecha, hora y lugar: Degustaciones y almuerzo: Sábado, domingo y feriados de 11:00 a 17:00. Restaurant - Cena por pasos: Sábados de 20:00 a 00:00 en avenida Emilio Mitre kilómetro 11200 - Ruta camino a Villa Ruiz (a 2 kilómetros de la estación de tren de Carlos Keen).
- Descripción: Degustaciones de 4 vinos con un bocadito de maridaje y almuerzo. Gastronomía regional de alta calidad para disfrutar un mediodía con vistas al viñedo.
- No se suspende por lluvia.
- Organiza Viñedo y Resto Zaffratelli.
- Más información: +549- 11-3211-9836 https://www.instagram.com/zaffratelli/
Conoce más en @turismopba y en la web buenosaires.tur.ar.
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