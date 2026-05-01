Rita Segato inaugura “Destellos en la oscuridad”, el nuevo videopodcast del elDiarioAR

Desde este viernes 1 de mayo elDiarioAR pone a disposición de los lectores “Destellos en la oscuridad”, el podcast audiovisual de Ana Cacopardo que se estena en el canal de YouTube del diario y Spotify. La propuesta inaugura una nueva forma de pensar el cruce entre pensamiento, cultura y periodismo: cada semana se publicará un episodio que combina conversación, reflexión y registro audiovisual en torno a temas centrales de nuestro presente histórico.

El primer episodio, que ya puede verse y escucharse, presenta una conversación entre la periodista y conductora y Rita Segato. El encuentro se completa con una lectura poética de textos de la antropóloga y ensayista a cargo de la actriz y directora Valeria Bertuccelli, generando un diálogo híbrido entre análisis crítico y puesta en acto de la palabra.

“Me considero ex humana, tengo un desprecio profundo por la especie en que me tocó nacer. Estamos en un mundo sin ley. El derecho es hoy el poder de muerte. Siempre fui una persona con esperanza. Pero ahora no puedo, no tengo esperanza. Si la especie desaparece mañana es mejor para la vida”, dice Segato en uno de los tramos de la entrevista.

Y agrega: “El mundo se ha roto frente a nosotros. Yo no hablo más de izquierda y derecha, son palabras gastadas, tenemos que construir un vocabulario nuevo para una historia nueva. Lo que hoy vemos es una ética de la acumulación-concentración. Todo lo que es disfuncional al proyecto de acumulación concentración debe ser eliminado, desaparecido, masacrado”.

“Destellos en la oscuridad” recupera un ciclo de conversaciones que, originalmente, se realizó en formato de encuentros en vivo en el espacio cultural La Paz Arriba. La iniciativa reunió a referentes de distintos ámbitos del pensamiento, el activismo, la cultura y los feminismos, y ahora regresa bajo el formato serializado de videopodcast para expandir su alcance. La idea es que cada episodio sirva como una herramienta para comprender algunas claves de este momento histórico, abrir diálogos genuinos y encender la imaginación política.

A lo largo de la serie pasaron por el ciclo figuras como Lorena Vega, Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Dora Barrancos, Luciana Jury, y Liliana Herrero, y las referentes del feminismo popular Deolinda Carrizo, Dina Sánchez y Claudia Albornoz. La cantautora Sofía Viola también fue parte de estas conversaciones, que cerraron con la presencia de Lucrecia Martel. Cada episodio combina entrevistas, performances y reflexiones que dialogan con los tiempos que corren y los desafíos sociales y culturales que atraviesan a la sociedad.

El registro audiovisual de cada conversación no sólo permite acceder al contenido de las ideas compartidas, sino que también recupera la atmósfera y la emocionalidad del “vivo”, algo que lo distingue de los formatos de audio tradicionales. Así, “Destellos en la oscuridad” se propone como una experiencia híbrida: riguroso en el abordaje conceptual y rica en matices expresivos.

La conducción y coordinación general está a cargo de Ana Cacopardo, periodista con trayectoria en periodismo cultural y político, quien acompaña cada episodio con preguntas y reflexiones que buscan profundizar en las singularidades de cada invitada. La producción y los contenidos estuvieron a cargo de Dolores Curia, Lucía Lubarsky y la propia Cacopardo, en tanto que el registro audiovisual fue realizado por Casa productora Pacífico.

El ciclo es una creación de un colectivo de realizadores, periodistas y productores con amplia trayectoria en gestión cultural, medios gráficos y audiovisuales. Se trata de una apuesta colaborativa que busca establecer alianzas sostenidas para pensar un periodismo comprometido con los valores de la pluralidad democrática, los derechos humanos y la igualdad de género.

“Destellos en la oscuridad” es un ciclo autogestivo producido en alianza con elDiarioAR y el espacio cultural La Paz Arriba. La propuesta, que ahora se estrena como videopodcast semanal, amplía el alcance de esas conversaciones que dialogan con la actualidad cultural, política y social del país y la región.

Ficha técnica

— Conducción y coordinación general: Ana Cacopardo

— Producción y contenidos: Dolores Curia, Lucía Lubarsky y Ana Cacopardo

— Diseño gráfico: Denise Umaschi

— Realización audiovisual: Casa productora Pacífico

— Cámara: Andrés Irigoyen y Lucía Lubarsky

— Maquillaje: Natalia Salamone