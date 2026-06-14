La forma ideal para Mac de guardar videos de Facebook en 2026

Guardar videos de Facebook en un Mac debería ser sencillo. En la práctica, a menudo no lo es. La mayoría de las herramientas de descarga están diseñadas primero para Windows o Android, y los usuarios de Mac frecuentemente se encuentran con instaladores que no funcionan, software que Gatekeeper detecta como sospechoso, o aplicaciones que directamente no tienen versión para macOS, especialmente cuando intentan descargar vídeo de Facebook.

El desafío para los usuarios de macOS

El problema central es que la mayoría de las herramientas de descarga de video están diseñadas para entornos de Windows o Android. El software de escritorio compatible con Mac es realmente escaso en esta categoría—la mayoría de las herramientas o no ofrecen una versión para macOS, o ofrecen una que se queda atrás respecto a la versión de Windows en funciones y estabilidad. El sistema de seguridad Gatekeeper de Apple añade otra capa, identificando o bloqueando instaladores procedentes de fuera de la App Store de un modo que detiene el proceso de instalación antes de que pueda comenzar. Las herramientas basadas en navegador evitan todo eso por completo, razón por la que tienden a funcionar mejor para los usuarios de Mac que las aplicaciones de escritorio—y por qué FvidGo encabeza esta lista.

6 Mejores descargadores de videos de Facebook para Mac

1. FvidGo – La mejor solución para Safari y Mac

FvidGo funciona en Mac por la misma razón que funciona en cualquier otro lugar: no requiere instalación. No hay ningún archivo .dmg que descargar, ningún aviso de Gatekeeper que atender, y ningún problema de compatibilidad que solucionar. Abre Safari o Chrome en tu MacBook, ve a fvidgo.com, y la herramienta está lista para usar de inmediato—sin configuración necesaria, sin permisos del sistema más allá de los que tu navegador ya tiene, incluso si necesitas descargar Reel de Facebook.

El proceso en Mac es sencillo y rápido. Navega al video de Facebook que quieres guardar y copia la URL usando Comando+C. Cambia a la pestaña de FvidGo en tu navegador y pega el enlace en el campo de entrada con Comando+V. FvidGo procesa la URL en pocos segundos y muestra las opciones de calidad disponibles. Selecciona la resolución que quieres y haz clic en el botón de descarga. El archivo se descarga directamente en la carpeta Descargas de tu Mac a través del gestor de descargas nativo del navegador, lo que significa que se comporta exactamente como cualquier otro archivo que descargas de la web—sin pasos adicionales, sin interfaces desconocidas. Para los usuarios de Mac que han pasado tiempo solucionando problemas con software de descarga incompatible, la experiencia de algo que simplemente funciona sin complicaciones resulta inmediatamente evidente.

FvidGo también gestiona la variedad de contenido de video de Facebook que los usuarios de Mac suelen encontrar—videos estándar de publicaciones, contenido de páginas públicas y clips compartidos—con una calidad de resultado uniforme en distintos tipos de fuentes, incluyendo escenarios donde se necesita descargar videos privados de Facebook cuando el contenido es accesible. Para un usuario de Mac que busca una solución fiable y sin instalación que funcione en Safari o Chrome sin ninguna fricción a nivel de sistema, FvidGo es la opción más evidente.

2. 4K Video Downloader

4K Video Downloader es una de las pocas herramientas de descarga de video de escritorio que ofrece un cliente de Mac realmente de alta calidad. La versión para macOS se mantiene a la par que la versión de Windows y recibe actualizaciones periódicas, lo que significa que los usuarios de Mac acceden al mismo conjunto de funciones en lugar de una versión recortada. Gestiona las descargas de video de Facebook entre una amplia variedad de plataformas compatibles, y sus opciones de calidad llegan hasta 4K cuando el contenido de origen lo permite—lo que lo convierte en la opción de escritorio más sólida de esta lista para usuarios de Mac que buscan resultados en alta resolución.

El proceso de instalación es sencillo según los estándares del software de escritorio, y la aplicación no genera problemas de Gatekeeper para la mayoría de los usuarios porque está firmada y notariada para macOS. Para los usuarios de Mac que prefieren una aplicación de escritorio dedicada a una herramienta de navegador y descargan video con suficiente regularidad como para justificar la instalación, 4K Video Downloader es la opción nativa de Mac más pulida disponible en esta categoría. La interfaz es limpia y el proceso de descarga es fiable en usos repetidos.

3. SnapDownloader

SnapDownloader es otra herramienta de escritorio con compatibilidad real con macOS, lo que la convierte en una de las pocas alternativas a 4K Video Downloader para usuarios de Mac que buscan una aplicación de descarga dedicada. Es compatible con Facebook y con una variedad de otras plataformas, e incluye la función de descarga por lotes, especialmente útil para usuarios que desean guardar varios videos en secuencia sin gestionar cada uno individualmente. Las opciones de calidad están bien presentadas y los resultados son fiables para el contenido compatible.

Donde SnapDownloader se diferencia de 4K Video Downloader es en su gestión de lotes y listas de reproducción, más desarrollada para usuarios que trabajan con grandes volúmenes de contenido. Para usuarios de Mac que están archivando contenido de páginas de Facebook o que guardan varios videos en una misma sesión, esa capacidad de descarga por lotes es una ventaja práctica. El cliente de macOS es estable y está mantenido, y el proceso de instalación sigue las convenciones estándar de Mac sin complicaciones de Gatekeeper para la mayoría de los usuarios.

4. FDownloader.net

FDownloader.net es una herramienta basada en navegador que funciona sin problemas en Safari, Chrome y Firefox en Mac sin necesitar ninguna instalación ni permisos del sistema. Para los usuarios de Mac que no quieren ocuparse de software de escritorio en absoluto—ya sea por Gatekeeper, preocupaciones de almacenamiento, o simplemente una preferencia por herramientas basadas en navegador—FDownloader.net ofrece una alternativa competente que funciona completamente dentro del entorno de navegador con el que los usuarios de Mac ya están familiarizados.

La herramienta gestiona las descargas de video de Facebook mediante el proceso estándar de pegado de enlaces y ofrece selección de calidad para el contenido compatible. Su capacidad de procesamiento es sólida para URLs estándar de video de Facebook, y la interfaz es lo bastante clara como para navegar por ella con rapidez. Para los usuarios de Mac que buscan una alternativa de respaldo basada en navegador a FvidGo o una segunda opción cuando cierto contenido no se procesa correctamente, FDownloader.net es la alternativa web más sólida de esta lista. Carga rápidamente en Safari y no depende de ninguna extensión o plugin de navegador que pueda crear problemas de compatibilidad en macOS.

5. Hitube (hitube.io)

Hitube es un descargador ligero basado en navegador totalmente compatible con los navegadores de Mac, incluido Safari, lo que lo hace accesible a los usuarios de Mac sin necesidad de adaptaciones ni soluciones específicas. La interfaz es minimalista y basada en texto, lo que mantiene la carga de la página ágil y la experiencia fluida en un entorno de navegador. Para los usuarios de Mac que buscan una herramienta de navegador sencilla y ligera para descargas ocasionales de videos de Facebook, Hitube cubre la necesidad básica sin pedir nada al sistema más allá de lo que requiere una sesión de navegador estándar.

Su compatibilidad con Safari en particular merece destacarse, porque algunas herramientas de descarga basadas en navegador están optimizadas para Chrome y funcionan de forma irregular en Safari. Hitube funciona de forma fiable en ambos, lo cual resulta relevante para los usuarios de Mac que prefieren quedarse en el navegador predeterminado de Apple en lugar de cambiar a Chrome para tareas de descarga. Como opción de respaldo ligera que funciona sin problemas en Safari sin necesidad de plugins o extensiones, Hitube es una incorporación práctica al repertorio de herramientas de descarga de un usuario de Mac.

6. SaveFrom.net

SaveFrom.net es una de las herramientas de descarga de video basadas en navegador más consolidadas y sigue funcionando correctamente para contenido de video de Facebook en navegadores de Mac. Funciona en Safari y Chrome sin instalación y utiliza el proceso estándar de pegado de enlaces que emplea la mayoría de las herramientas web. Para los usuarios de Mac que ya conocen SaveFrom de usos anteriores o que lo encuentran entre los resultados de búsqueda, cubre adecuadamente la necesidad básica de descarga de video de Facebook en un entorno de navegador.

Su trayectoria es su principal punto a favor—ha funcionado correctamente a lo largo de muchos años y actualizaciones de navegador, lo que le otorga un grado de fiabilidad que las herramientas más nuevas a veces no tienen. La interfaz es más densa que opciones más minimalistas como FvidGo o Hitube, y la experiencia incluye más publicidad que una herramienta más especializada, pero la función principal cumple su cometido. Para los usuarios de Mac que buscan una opción de respaldo con una trayectoria contrastada de compatibilidad con navegadores a lo largo de las actualizaciones de macOS, SaveFrom.net cumple ese papel.

Conclusión

Los usuarios de Mac tienen menos opciones que los usuarios de Windows o Android cuando se trata de descarga de videos de Facebook, pero las opciones que funcionan, funcionan bien. FvidGo es la opción más sólida para la mayoría de los usuarios de Mac—sin instalación, sin complicaciones con Gatekeeper, y un proceso sencillo en Safari o Chrome que lleva menos de un minuto. 4K Video Downloader y SnapDownloader son ideales para usuarios que prefieren una aplicación de escritorio dedicada con capacidad de descarga por lotes y resultados en alta resolución. FDownloader.net y Hitube ofrecen alternativas fiables basadas en navegador para usuarios que buscan herramientas web con buena compatibilidad con Safari. SaveFrom.net completa la lista como una alternativa familiar con un largo historial de compatibilidad con navegadores en macOS.