Identifican que policías de la represión por la ley de Propiedad Privada ya habían dejado un herido grave en otro operativo

Los mismos policías, el mismo operativo represivo, los mismos disparos irregulares. Una reconstrucción independiente identificó a dos efectivos de la Policía Federal que reprimieron la protesta del jueves pasado contra la Ley de Propiedad Privada frente al Congreso como los mismos agentes que, el 12 de marzo de 2025, dispararon de forma irregular e hirieron en el ojo izquierdo a Rodrigo Troncoso durante la marcha de jubilados e hinchas —la misma jornada en que un disparo de Gendarmería dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo—.

El análisis lo hizo el Mapa de la Policía, que en las últimas horas difundió una nueva reconstrucción sobre el caso de Troncoso, el joven de 24 años que perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir un disparo policial durante la marcha de jubilados e hinchas del 12 de marzo del año pasado frente al Congreso. El trabajo identificó al efectivo que abrió fuego contra él y estableció, además, que ese mismo agente y otro que actuó junto a él ese día volvieron a estar presentes el pasado 6 de agosto en la represión de la movilización contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La identificación sobre los atacantes de Troncoso surgió del cruce entre un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que había señalado como responsable a un efectivo de la Policía Federal identificado como L.L. Núñez, y un registro audiovisual inédito aportado por el Archivo Histórico de la Represión en Argentina (A.H.O.R.A.), que no formaba parte del expediente judicial. La sincronización cuadro por cuadro de ambas fuentes mostró que, en el instante exacto en que Troncoso gira el cuerpo y se cubre el rostro, el arma de Núñez no presenta fogonazo ni humo. Quien sí dispara en ese mismo segundo es otro efectivo, sin identificación visible en el uniforme, al que el informe denomina Tirador PFA B. Según la reconstrucción, ambos agentes de la Policía Federal efectuaron en conjunto diez disparos irregulares en menos de dos minutos, mientras que en el mismo sector agentes de Prefectura Naval dispararon otras cinco veces con lanzadoras Byrna en apenas trece segundos.

El informe del Mapa de la Policía reveló, a través de registros propios, , que muestran tanto a Núñez como al Tirador PFA B presentes en el operativo del 6 de agosto frente al Congreso, durante la sesión en la que el Senado terminó aprobando una versión recortada de la ley de propiedad privada en medio de más de cuatro horas de represión con camiones hidrantes, gas pimienta y balas de goma. La organización señala además que el jefe del operativo en calle, el comisario Gerardo Perillo Scampini, estaba a metros de los tiradores el 12 de marzo y les dio indicaciones puntuales sin advertir sobre la peligrosidad de los disparos que estaban realizando.

El hallazgo se suma a las denuncias que elDiarioAR viene reconstruyendo sobre la represión del 6 de agosto, entre ellas la identificación del comisario Gustavo Gauna como el efectivo de civil que disparó contra manifestantes esa jornada, y el informe de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura que calificó el operativo como “abusivo y desproporcionado”, con 28 detenidos y al menos una trabajadora de prensa herida. El patrón que emerge de ambas reconstrucciones —la de Gauna y la de Núñez y el Tirador PFA B— es el mismo: agentes con antecedentes de uso de fuerza cuestionado, algunos sin identificación visible, vuelven a estar en la primera línea de operativos posteriores sin que medien sanciones ni apartamientos.

La jornada del 12 de marzo de 2025 dejó además otras dos víctimas de gravedad similar. Esa misma tarde, Jonathan Navarro, que se encontraba cerca de Troncoso, también recibió un disparo en la cara que le hizo perder la visión del ojo izquierdo, y tres minutos después el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero disparó contra Pablo Grillo en la cabeza, en un hecho por el que hoy está imputado por lesiones gravísimas agravadas. Para el Mapa de la Policía, que tres fuerzas distintas —Policía Federal, Prefectura y Gendarmería— hayan actuado de la misma manera y en el mismo momento, sin coordinación visual entre sí, expone un patrón de conducta más que una serie de excesos individuales aislados.

La reconstrucción fue elaborada junto con la ACVI, que representa a Troncoso, y ya fue presentada como prueba en la causa judicial que investiga el hecho. Según el Mapa de la Policía, los diez disparos irregulares de la Policía Federal y los cinco de Prefectura evidencian la coordinación de un operativo cuya responsabilidad última recae, sostiene la organización, en la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en el Comando Unificado que ella conducía. La causa por el caso Troncoso avanza ahora con una pieza que hasta esta reconstrucción no estaba disponible: la identidad de los dos tiradores que, meses más tarde, volverían a estar en la calle durante otra represión que este medio ya había documentado en detalle.