Las voces del territorio y las trincheras cotidianas, protagonistas del quinto episodio de “Destellos en la oscuridad”

“Si este momento histórico autoritario requiere articulaciones amplias para enfrentarlo. ¿Por qué es tan difícil ampliar las alianzas?” Ana Cacopardo lanzó la pregunta y Claudia Albornoz, vocera de La Poderosa apuró su definición: “¿Por qué no nos juntamos más? ¿Cuál es el problema? La mezquindad, el personalismo, el antiperonismo. La ultraderecha avanza y llega a la Argentina a raíz de muchísima desilusión. Nosotros desde La poderosa proponemos discutir pactos. La clase media hoy está realmente golpeada. Le decimos a la clase media, vamos a pactar en función de salir adelante y poder escucharnos”

El diálogo fue parte del quinto episodio del ciclo “Destellos en la oscuridad”, el podcast audiovisual auspiciado por elDiarioAR y conducido por la periodista Ana Cacopardo que esta vez reunió a tres figuras fundamentales de los feminismos populares en Argentina: Claudia “Negra” Albornoz, referenta villera y vocera de La Poderosa; Deolinda Carrizo, referenta campesina del MOCASE-MNCI; y Dina Sánchez, trabajadora de la economía popular, migrante y secretaria adjunta de la UTEP.

“Destellos en la oscuridad” –disponible en YouTube y Spotify– inaugura una nueva forma de pensar el cruce entre pensamiento, cultura y periodismo: cada semana se publicará un episodio que combina conversación, reflexión y registro audiovisual en torno a temas centrales de nuestro presente histórico.

A días de una nueva movilización de Ni Una Menos, las tres protagonistas de este episodio reflexionaron acerca de por qué no encuentran lugar –o prefieren eludirlo–, en las listas de los partidos políticos. Con preguntas resonando de fondo: qué diferencias hay entre hacer política institucional y política territorial, cómo hacer para que las “prácticas de palacio” no corten puentes y recuperen la escucha de las reivindicaciones y realidades de los habitantes de los barrios populares.

La conversación se fue tejiendo en el espacio cultural La Paz Arriba, colmado a pesar del domingo gris y lluvioso. En la mesa más cercana al escenario escuchaban atentas Dora Barrancos y Diana Maffía, “dos matriarcas del feminismo” destacó Cacopardo. Un poco más atrás la cantante y compositora, Sofía Viola que cerraría el encuentro con su música y poesía.

Hacen Destellos:

Producción y contenidos: @curiadolores @lulubarsky@cacopardoll

Audiovisual: @andres_pacifico_irigoyen y Lucía Lubarsky

Realización: Casa productora Pacífico

Diseño gráfico: @denuma

Maquillaje: @nati.skincare