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Todos a bordo

Con Messi como estandarte, estos son los 26 jugadores de la Selección que buscarán retener el título en el Mundial 2026

  • El técnico Lionel Scaloni confirmó a los 26 que se subirán al avión con destino a México-Estados Unidos-Canadá.

Lionel Messi marcó el segundo gol de la Selección Argentina en el amistoso frente a Zambia.
Lionel Messi marcó el segundo gol de la Selección Argentina en el amistoso frente a Zambia. EFE

elDiarioAR

28 de mayo de 2026 19:01 h

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La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

La lista de convocados

Arqueros

  • Emiliano “Dibu” Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético de Madrid

Defensores

  • Gonzalo Montiel - River
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica
  • Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
  • Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
  • Facundo Medina - Olympique de Marsella

Mediocampistas

  • Giovani Lo Celso - Betis
  • Leandro Paredes - Boca
  • Rodrigo De Paul - Inter Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Lautaro Martínez - Inter de Milán
  • José Manuel ‘Flaco’ López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Thiago Almada - Lyon
  • Nico Paz - Como 1907
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