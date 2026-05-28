El secretario de Agricultura se molestó porque no lo aplaudían y le pidió a la gente ponerle “onda y flow” a las medidas del Gobierno

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, reclamó aplausos para el Gobierno por las últimas medidas adoptadas a favor del sector, luego de comenzar una exposición en un evento y que sus primeras palabras, mientras ponderaba la baja a las retenciones al campo, no tuvieran la repercusión que esperaba.

“No dije la frase para que me aplaudan, pero me llama la atención... Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”, enfatizó el funcionario cuando al hablar sobre las decisiones oficiales no recibiera ningún tipo de aprobación por parte de su auditorio.

Iraeta pasó por el atril en el Congreso Maizar 2026, un evento que reunió a referentes del sector agropecuario en la ciudad de Buenos Aires, y se mostró incómodo por la indiferencia con la que fue tratado.

“Empezá a aplaudir, así aplaude alguien”, le pidió Iraeta desde el escenario a una persona de su confianza, en un intento por animar el salón.

El funcionario reclamó: “Bajaste la retención hace tres días y es como si nada, como si no hubieras hecho nada”.

Con información de agencias.