Una pareja de jubilados necesitó más de $1,5 millones en abril para vivir en la Ciudad

El aumento sostenido de los alimentos, los servicios y los medicamentos sigue golpeando el bolsillo de los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó en abril $1.577.435 para cubrir sus gastos básicos mensuales, mientras que para quienes alquilan la cifra superó los $2,3 millones.

El relevamiento mostró que el costo de vida para los jubilados propietarios aumentó un 1 % respecto de marzo y acumuló una suba del 7,5 % en lo que va del año.

La alimentación continúa siendo el rubro de mayor peso dentro del presupuesto mensual, con un gasto promedio de $591.351. Las carnes y los lácteos encabezaron los incrementos. Detrás se ubicaron los servicios y gastos básicos del hogar -como luz, gas, transporte y expensas- que demandaron más de $529.000.

De acuerdo con el informe, una pareja de jubilados con vivienda propia necesitó en promedio $52.581 diarios para afrontar sus gastos esenciales durante abril. De ese total, casi $20.000 se destinaron únicamente a alimentos.

La situación es aún más compleja para quienes no tienen vivienda propia. En esos casos, el costo de la canasta básica trepó a $2.335.211 mensuales, impulsado principalmente por el valor de los alquileres, que promediaron $757.776.

El escenario también se agrava para los adultos mayores que pagan medicina prepaga. Según el relevamiento, una pareja de jubilados con cobertura privada necesitó en abril $2.749.141 por mes. Solo el gasto en salud representó más de $1,1 millones.

A esto se suma el incremento constante en los medicamentos. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró en abril un aumento promedio del 2,7 %, por encima de la suba general de la canasta. Los analgésicos y antibióticos estuvieron entre los productos que más aumentaron.

El informe advierte así sobre la creciente presión que enfrentan los jubilados en un contexto donde los ingresos quedan cada vez más rezagados frente al costo de vida.

Con información de la agencia NA