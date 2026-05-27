En el día del cumpleaños 23 de Colapinto, Alpine anuncia que cambia de nombre en 2027: Gucci Racing

La escudería francesa Alpine, que tiene como uno de sus pilotos al argentino Franco Colapinto, que este 27 de mayo cumple 23 años, presentó a la exclusiva marca italiana Gucci como su nuevo sponsor principal y un histórico cambio de nombre del equipo.

La presentación se realizó este miércoles y tuvo como uno de sus principales protagonistas a Colapinto, además de su compañero, el francés Pierre Gasly, y el italiano Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo.

“Gucci anuncia hoy una asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1: la primera vez que una casa de moda de lujo actúa como socio principal de un equipo que compite en la cima del automovilismo, la Fórmula 1”, comenzó el comunicado emitido por la marca de moda.

En el mismo, se detalla que “a partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2027, el equipo competirá como 'Equipo de Fórmula 1 Gucci Racing Alpine' con los colores de Gucci. Impulsada por una ambición mutua y valores compartidos, la colaboración presenta una nuva plataforma empresarial y experiencial construida en torno a los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelente en la intersección del lujo y el deporte”.

En el marco de este nuevo acuerdo comercial, la presidenta y directora ejecutiva de Gucci, Francesca Bellettini, aseguró que “esta asociación con Alpine escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en servir como socio principal en la Fórmula 1. Eso refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario”.

Briatore, por su parte, destacó que “asociarse con una prestigiosa marca del calibre de Gucci en la Fórmula 1 como socio principal del equipo Alpine es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. No solo eso, sino que también estoy entusiasmado con las posibilidades que brinda la asociación con Gucci y las grandes cosas que podemos lograr juntos a nivel global”.

Luego de un desastroso 2025, el equipo Alpine pudo levantar mucho su nivel en este 2026 y gracias a las grandes actuaciones tanto de Colapinto como de Gasly, marcha quinto en el actual campeonato de constructores, solo por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, que son las escuderías líderes.

Colapinto festeja sus 23

Franco Colapinto, la gran figura del automovilismo argentino en la actualidad, cumple este miércoles 23 años, mientras atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1.

Colapinto nació el 27 de mayo del 2003 en Pilar y atravesó toda su vida ligada a las carreras. Primero inició en el karting en campeonatos nacionales, para luego pasar a los internacionales y así dar el gran salto a la Fórmula 4 Española.

El argentino comenzó a hacerse conocido a nivel internacional en el 2020, cuando formó parte de la primera etapa de los entrenamientos de postemporada del Campeonato de Fórmula 3, lo que empezó a despertar la ilusión de los argentinos de tener a un representante en la categoría reina del automovilismo.

Después de destacarse tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2, donde consiguió triunfos en ambas categorías, Colapinto dio el gran salto a la Fórmula 1 a mediados del 2024 para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en el equipo británico Williams.

Colapinto rápidamente se ganó el cariño del público argentino e internacional gracias a su carisma y se convirtió en una de las figuras de la categoría reina del automovilismo.

Este nuevo cumpleaños encuentra a Colapinto en el mejor momento de su carrera, ya que viene de conseguir muy buenos resultados en los Grandes Premios de Miami y Canadá, donde finalizó séptimo y sexto respectivamente.

Antes de estos Grandes Premios, pudo darse el lujo de brindar un roadshow inolvidable en las calles de la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un Lotus E20 del 2012 ante más de medio millón de personas que aprovecharon la ocasión para expresarle todo su cariño.

La próxima presentación de Colapinto en la Fórmula 1 será el primer fin de semana de junio, cuando participe en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato.

Con información de NA.