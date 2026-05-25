Franco Colapinto terminó sexto en Canadá y logró su mejor resultado desde que llegó a la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto cerró este domingo su mejor actuación desde su llegada a la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, una carrera en la que aprovechó errores estratégicos de otros equipos y mostró regularidad durante toda la competencia.

El corredor de Alpine sumó ocho puntos y colaboró además para que la escudería francesa tuviera una de sus mejores jornadas de la temporada, ya que su compañero, Pierre Gasly, terminó octavo y aportó otras cuatro unidades.

“Estoy feliz de haberles dado este resultado”, señaló Colapinto después de la carrera, en referencia al público argentino que siguió de cerca su desempeño durante el fin de semana. “Después del road show, después de conocer a Leo (Messi)”, agregó el piloto nacido en Pilar.

Una carrera favorable para Alpine

Aunque había terminado décimo en la clasificación del sábado, Colapinto largó finalmente desde el noveno puesto tras el abandono prematuro del británico Arvid Lindblad antes de la salida oficial.

En las primeras vueltas, el argentino ganó posiciones gracias a una decisión fallida de McLaren, que envió a sus pilotos con neumáticos de lluvia en condiciones poco favorables. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri tuvieron que ingresar rápidamente a boxes y perdieron terreno.

Más adelante, Colapinto avanzó otro lugar tras el abandono de George Russell, que peleaba por la punta con el italiano Andrea Kimi Antonelli antes de sufrir problemas mecánicos en su Mercedes.

“Fue una carrera aburrida”, resumió el argentino al analizar una competencia en la que mantuvo diferencias amplias con quienes lo perseguían. También reconoció haber tenido un momento complicado luego de una parada en boxes: “Tuve un error cuando volví a la pista y me pegué a la pared”.

Confianza renovada y respaldo del equipo

El triunfo quedó finalmente en manos de Antonelli, de 19 años, quien consiguió su cuarta victoria consecutiva y se consolidó como líder del campeonato. El podio lo completaron Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Para Colapinto, en cambio, el foco estuvo puesto en el crecimiento de Alpine y en la evolución del auto. “Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho”, destacó el piloto argentino, que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su desembarco en la máxima categoría.

El respaldo también llegó desde la conducción de la escudería. “Gran trabajo en equipo hoy, bien hecho a todos”, escribió en redes sociales Flavio Briatore, asesor clave de Alpine y uno de los principales impulsores de la llegada de Colapinto al equipo francés.

La próxima fecha del campeonato será dentro de dos semanas en el Gran Premio de Mónaco.

Con información de NA