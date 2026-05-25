Un hombre internado en el Durand murió luego de que un paciente psiquiátrico le desconectó el respirador

El viernes 22 de mayo, cerca de las 11 de la mañana, un paciente de salud mental del Hospital “Carlos G. Durand” caminó alrededor de 200 metros, atravesó distintos sectores del establecimiento, ingresó a la sala de terapia intermedia y desconectó el respirador de otro una persona internada. El hombre murió a pesar de los intentos por reanimarlo del personal.

Según relataron a elDiarioAR trabajadores del hospital que estuvieron en el lugar, el paciente se atendía en consultorios externos por una patología psiquiátrica. Nadie pudo explicar todavía cómo logró atravesar los controles de seguridad ni por qué llegó hasta un área crítica.

En el momento del hecho, en la sala había alrededor de 20 pacientes y el personal de enfermería atendía urgencias en distintas habitaciones. “No puede haber pacientes tan delicados en terapia intermedia”, dijo a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE en el hospital y licenciado en enfermería. “Pero los directivos siguen ingresando pacientes pese a la falta de personal y recursos”.

Cuando comenzaron a sonar los monitores, el personal encontró al paciente extubado. Según las fuentes consultadas, realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro.

Terapia intermedia con pacientes críticos

Trabajadores del hospital sostienen que el episodio expuso problemas estructurales que vienen denunciando desde hace años. Ortiz explicó que la terapia intermedia debería alojar pacientes que ya atravesaron la etapa crítica y requieren menor complejidad de atención. Sin embargo, afirmó que el desborde del sistema hace que también se internen allí personas con asistencia respiratoria mecánica. “La terapia intermedia se transformó en una terapia intensiva encubierta, pero sin el personal necesario”, señaló.

Según indicó, el área no cuenta con la misma capacidad de vigilancia ni con la cantidad de enfermeros especializados que requiere una terapia intensiva. En algunos casos, agregó, un enfermero debe atender hasta cuatro pacientes, cuando los estándares indican uno cada dos.

La situación del Durand ya había sido objeto de reclamos gremiales en los últimos años. En mayo de 2024, la terapia intensiva 1 cerró por una falla en el sistema de aspiración central y doce pacientes fueron trasladados de urgencia a terapia intermedia. En ese momento, ATE denunció falta de mantenimiento y advirtió sobre riesgos en áreas críticas.

En septiembre de 2025, además, el hospital redujo camas de terapia intensiva por falta de profesionales especializados. De 11 camas disponibles, solo 8 permanecían operativas.

Reclamos por seguridad, infraestructura y salud mental

Ortiz también cuestionó las condiciones de seguridad dentro del hospital. Según afirmó, en el sector donde ocurrió el hecho había una sola persona de vigilancia para controlar distintos servicios.

“Es imposible cubrir todo con un solo trabajador”, sostuvo.

Los reclamos incluyen además problemas de infraestructura y falta de personal en distintas áreas. Trabajadores denuncian sectores sin calefacción, demoras de meses en cirugías por falta de anestesistas y enfermeros, y áreas pediátricas que alojan adolescentes con padecimientos psiquiátricos sin dispositivos específicos de contención.

“Hace años pedimos una sala adecuada de psiquiatría y medidas de seguridad en ventanas porque ya hubo pacientes que se tiraron”, dijo Ortiz. Según relató, en la última década hubo al menos cinco episodios de ese tipo dentro del hospital.

También cuestionó el funcionamiento de las empresas privadas tercerizadas que prestan servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad. “Nosotros no responsabilizamos a los trabajadores, sino a las empresas y al Gobierno de la Ciudad, que no controla si cumplen con los pliegos”, afirmó.

La investigación y el reclamo gremial

La familia del paciente fallecido inició acciones legales. En paralelo, la Junta Interna de Delegados de ATE reclamó una “investigación inmediata, exhaustiva y transparente” sobre lo ocurrido y pidió medidas urgentes para reforzar la seguridad y el funcionamiento de las áreas críticas.

Ortiz sostuvo que el episodio no puede analizarse como un hecho aislado. “Acá hubo una cadena de responsabilidades: falta de personal, falta de controles y un sistema completamente desbordado”, dijo.

Según estimaciones del gremio, el hospital necesita incorporar alrededor de 80 enfermeros especializados para cubrir adecuadamente las áreas críticas. También reclaman mejoras salariales para evitar la salida de profesionales hacia el sector privado o hacia hospitales nacionales.

LN/MG