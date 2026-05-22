Crece la expectativa por una posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina este año cobró fuerza este viernes luego de una serie de mensajes publicados por el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei en redes sociales, que despertaron expectativas sobre un eventual anuncio oficial en las próximas semanas.

“Vine a reunirme con el Presidente para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Sólo resta definir la fecha… qué linda Primavera…”, escribió Quirno en su cuenta de X junto a una foto con Milei en la Quinta de Olivos. El mandatario respondió con emojis de leones y un breve mensaje: “Se viene”.

Las publicaciones aparecieron pocas horas después de que la Conferencia Episcopal de Uruguay informara que mantiene conversaciones con el Vaticano para concretar una visita del Papa a ese país en noviembre. Según trascendió, la gira regional incluiría además escalas en la Argentina y Perú.

Las versiones comenzaron a circular luego de declaraciones del exembajador uruguayo en la Argentina y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró que el viaje está previsto para “la primera quincena” de noviembre. “En la agenda de viajes del Papa de este año están Argentina, Uruguay y Perú”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

De todos modos, desde el Vaticano evitaron confirmar oficialmente la gira. Fuentes citadas por Clarín señalaron que el viaje “todavía no está cerrado” y que restan definir algunos detalles logísticos y el orden de los destinos.

La expectativa creció especialmente en la Argentina porque sería la primera visita oficial de León XIV al país desde el inicio de su pontificado. Además, el viaje tendría una fuerte carga simbólica en un contexto político y social atravesado por tensiones internas y debates sobre el rol de la Iglesia.

El primer encuentro entre Milei y León XIV tuvo lugar en junio de 2025 en el Vaticano. Durante una audiencia privada que se extendió por unos 45 minutos, el Presidente le explicó al Pontífice detalles de su programa económico y de las políticas impulsadas por su gobierno. Luego participaron también Karina Milei, el entonces canciller Gerardo Werthein y el vocero presidencial Manuel Adorni.

En aquel encuentro, el Papa le obsequió a Milei un mosaico con una imagen del Vaticano, mientras que el mandatario argentino le entregó un poncho catamarqueño y libros del economista español Jesús Huerta de Soto.

La invitación formal para visitar la Argentina había sido enviada meses antes, en febrero de este año, mediante una carta entregada personalmente por Quirno durante una audiencia en la Santa Sede.

Aunque aún falta la confirmación oficial del Vaticano, en el Gobierno ya celebran lo que consideran una señal positiva. Y mientras se esperan definiciones, los mensajes publicados este viernes alcanzaron para instalar la sensación de que la llegada de León XIV al país podría estar cada vez más cerca.

CRM