Fito Páez fue abucheado en el Movistar Arena tras tocar completo su disco “Novela”

Lo que prometía ser una noche más dentro de la serie de shows agotados de Fito Páez en el Movistar Arena terminó convirtiéndose en uno de los recitales más tensos y comentados de los últimos años del músico rosarino. Durante su cuarta presentación en Buenos Aires como parte del “Sale el Sol Tour”, el artista decidió interpretar de manera íntegra Novela, su más reciente trabajo discográfico, y la reacción de parte del público fue inmediata: hubo silbidos, quejas y hasta personas que abandonaron el lugar antes del final.

La apuesta de Páez había sido anunciada apenas unas horas antes del recital. A través de sus redes sociales, el músico adelantó que tocaría completo Novela, un disco de 25 canciones cuya historia comenzó a escribir en los años 80 y que presentó oficialmente este año en Rosario, durante la llamada “Semana Páez”.

“¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no?”, había dicho en un video publicado en Instagram, donde incluso contó que la decisión había generado “un panic attack general” en su equipo. “Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”, agregó.

Ya sobre el escenario del Movistar Arena de Villa Crespo, Páez explicó brevemente el concepto del álbum y comenzó a interpretar la obra en orden cronológico, acompañado por una banda de primer nivel y una puesta visual a cargo de Sergio Lacroix. El espectáculo incluyó además la participación de la actriz Lorena Vega, encargada de relatar el hilo conductor de la historia.

Sin embargo, mientras avanzaban las canciones, el clima empezó a tensarse. Muchos asistentes esperaban escuchar desde el comienzo los clásicos más populares del rosarino y reaccionaron con indiferencia frente al nuevo material. En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios críticos de fanáticos que cuestionaban la elección del repertorio.

“Vinimos a ver a Fito Páez y hace 50 minutos que está tocando un disco nuevo que nadie conoce”, escribió uno de los usuarios. Otros aseguraron que parte del público comenzó a impacientarse durante la primera hora del show.

La situación escaló cuando, antes del cierre de Novela, comenzaron a escucharse silbidos desde algunas plateas. Tras un breve intervalo, Páez regresó al escenario y respondió desde el micrófono. Durante “El amor después del amor”, desafió directamente a quienes lo habían abucheado: “Los quiero escuchar allá atrás. Silbaron muchísimo, ahora a cantar”, lanzó mientras dirigía el coro del estadio.

Más tarde, sentado al piano antes de interpretar “Al lado del camino”, el músico volvió a referirse al episodio con un tono más reflexivo. “Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Todo es todo”, dijo. Y agregó: “Menos, muchaches, menos. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo”.

A partir de allí, el recital cambió de clima. Paéz encadenó clásicos como “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida” y “Mariposa Technicolor”, con un público ya entregado a los himnos que había ido a escuchar.

Lejos de esquivar la polémica, el músico pareció asumirla como parte de la experiencia artística. “Como te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco”, gritó cerca del final del concierto. Más tarde, ya en redes sociales, resumió la intensidad de la noche con un mensaje cargado de emoción: “Nunca voy a olvidar este concierto. Me sentí más vivo que nunca”.

El episodio volvió a mostrar la relación siempre intensa entre Fito Páez y su público porteño: una mezcla de admiración, exigencia y tensión creativa que, incluso entre silbidos y aplausos, sigue generando noches imposibles de olvidar.