El encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner negó haber visto bolsos y declaró que fue amenazado por Bonadio

Julio César Silva, el encargado del edificio de la esquina de Juncal y Uruguay donde vivió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se desdijo este jueves en el juicio oral por la causa Cuadernos: negó haber visto al exsecretario presidencial Daniel Muñoz entrar con “bolsos y valijas” y aseguró que en 2018 firmó una declaración falsa tras sentirse amenazado en el juzgado que entonces encabezaba el juez Claudio Bonadio.

“Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”, declaró Silva ante el Tribunal Oral Federal 7. “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”, agregó el testigo, en una audiencia que sorprendió a las partes del proceso.

Silva había declarado durante la instrucción de la causa, a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, que había visto a Muñoz ingresar y salir del edificio con bolsos. Este jueves relativizó esa versión y sostuvo que el exsecretario de los Kirchner “siempre estaba con un portafolio” y que en alguna ocasión llevaba “un bolsito de mano”, pero negó haber observado movimientos compatibles con el traslado de dinero.

El encargado también denunció presiones sufridas cuando declaró en Comodoro Py en 2018. Según relató ante el tribunal, en el juzgado le dijeron que “pensara en sus hijas” antes de prestar testimonio. Consultado sobre si se sintió amenazado, respondió: “Sí. Me sentí mal”. También recordó que le insistían con que debía declarar “todo”.

Otro de los momentos más tensos de la audiencia se produjo cuando Silva relató detalles del allanamiento realizado en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta. Según dijo, escuchó una conversación telefónica entre el comisario a cargo del operativo y Bonadio. “Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada”, aseguró que dijo el jefe policial. Y agregó que del otro lado escuchó al magistrado responder a los gritos: “No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”.

El relato derivó en un intercambio entre integrantes del tribunal y abogados defensores sobre cómo había escuchado esa conversación. Silva insistió en que pudo oírla con claridad porque Bonadio “estaba a los gritos”.

La declaración del encargado se produjo en medio de una etapa del juicio oral en la que distintas defensas buscan cuestionar la forma en que se recolectaron testimonios durante la instrucción de la causa Cuadernos, iniciada en 2018 a partir de las anotaciones atribuidas al chofer Oscar Centeno.