Marco Rubio llama a construir una “nueva Cuba” y ofrece “100 millones de dólares en alimentos y medicinas para el pueblo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este miércoles a los “cubanos de a pie” en la isla a construir una “nueva Cuba” propuesta por el presidente, Donald Trump, fuera del control de las élites militares y con una renovada relación con Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de unos cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido demócraticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.

“En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, dijo Rubio en referencia a la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos.

Insistió en que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares” y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.

También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar compra combustible para su uso particular mientras pide “sacrificios”, aunque sin hacer alusión a la orden de Trump de impedir la llegada de crudo al país.

“El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EE.UU. y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante”, dijo Rubio al mencionar los ejemplos de los cercanos Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

Según resaltó, “actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.

El mensaje de Rubio llega en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de “una manera u otra” y sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

Además, se espera que este miércoles el Departamento de Justicia acuse formalmente al expresidente Raúl Castro, de 94 años, en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Este anuncio tendría lugar en medio de la conmemoración del 20 de mayo en Miami por el exilio cubano, que reivindica la fecha como el Día de la Independencia de la isla, a pesar de que el Gobierno de la isla comunista no lo conmemora y lo considera el inicio de una república tutelada por Estados Unidos.

El mensaje completo

En un día como hoy, en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy, ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento. Y quiero contarles lo que nosotros, en los Estados Unidos, les ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor.

La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un “bloqueo” petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben, mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones.

La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible, ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo.

Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos, y cuenta con ingresos TRES VECES superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70 por ciento de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas, e incluso del dinero que sus familiares les envían desde Estados Unidos. TODO, todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de GAESA nada llega a ustedes.

En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora, que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos mientras que al pueblo se les pide que se sacrifiquen.

En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos.

Hoy, Cuba no está controlada por ninguna “revolución”. Cuba está controlada por GAESA. Un “Estado dentro del Estado” que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado “gobierno” es exigirles a ustedes que sigan haciendo “sacrificios” y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse.

El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con GAESA.

Primero, estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo. Pero tienen que ser distribuidos directamente al pueblo cubano por la Iglesia católica u otro grupo caritativo de confianza. No robados por GAESA para que los vendan en sus tiendas.

Pero, al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país cómo viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo.

Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente TODAS las industrias, en todos los países, excepto uno: Cuba.

Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos a la élite de GAESA o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables.

Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba.

Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo GAESA, puedan ser dueños de una gasolinera o de una tienda de ropa, o de un restaurante.

Una nueva Cuba donde ustedes, no solo GAESA, puedan abrir un banco o tener una constructora.

Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, puedan ser dueños de una estación de televisión o de un periódico.

Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla, sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla.

Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo.

Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, Jamaica e incluso a tan solo 90 millas, en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba?

En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países.

Y, actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país.

EFE