Tras negociar cambios con gobernadores, el Gobierno tuvo quórum para avanzar con el recorte de las Zonas Frías

Con el número mínimo de 129 diputados, el oficialismo consiguió quórum este miércoles para abrir la Cámara de Diputados y avanzar con el proyecto que busca recortar las llamadas Zonas Frías, que otorga subsidios al gas. El Gobierno aceptó cambios impuestos por provincias aliadas para evitar que caiga la sesión.

El respaldo que consiguió La Libertad Avanza le permitió además bloquear una iniciativa opositora para que se vote una interpelación a Manuel Adorni, investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito. Esa propuesta deberá posponerse por segunda vez.

La iniciativa que modifica el régimen de Zonas Frías apunta a reducir el universo de hogares que reciben un subsidio del 30%. El proyecto modifica el criterio de la adjudicación del subsidio, que dejaría de ser geográfico y pasaría a ser en base a los ingresos de los hogares.

El proyecto del oficialismo establece que se beneficiarán del subsidio solo aquellos hogares que perciban un ingreso menor a tres Canastas Básicas Totales (que son $4,3 millones). Un cambio de criterio que afectará a 3,5 millones de hogares de zonas del interior de la Provincia Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de San Luis. También en varios municipios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

A cambio el Gobierno aceptó que haya un régimen diferencial para las tarifas de electricidad en aquellas zonas cálidas del Norte. Uno de los diputados de La Libertad Avanza reconoció públicamente minutos antes del inicio de la sesión que hubo un acuerdo entre Diego Santilli, ministro del Interior, y varias provincias norteñas. “Hay un diálogo. Tengo entendido que una de las provincias es Misiones. Hay que entender que el aire acondicionado en nuestra zona es una necesidad”, admitió el diputado Lisandro Almirón, de Corrientes.

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