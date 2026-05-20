El hermano de Adorni rectificó su declaración jurada e incorporó una herencia de $21 millones

El diputado provincial por La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó, en la misma, una herencia de $21 millones, a pesar de que, en un principio, no se especificó públicamente el origen del dinero en la documentación.

Esta presentación se realizó luego de ser imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, situación que se suma a la investigación que está atravesando Manuel Adorni por el mismo motivo.

En su nueva presentación, el legislador provincial corrigió datos de un crédito hipotecario con el Banco Provincia y declaró que el pasivo comenzó el año en $45 millones y cerró en $57 millones, debido a la actualización por inflación de los créditos UVA, hecho que contradijo la versión anterior que indicaba una cancelación de deuda por más de $70 millones.

Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade por un valor de $10.750.000.

La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano.

Por el momento, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exfuncionario del ministerio de Defensa, mientras la Justicia investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.

Con información de agencias.