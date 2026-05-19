La Bancaria logró un 2,6% de aumento para abril y el salario inicial supera los $2.000.000

Los trabajadores bancarios consiguieron un nuevo aumento del 2,6% que lleva el salario inicial a $ 2.319.195,20, en el marco de la paritaria firmada por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.

A su vez, por el Día del Bancario el monto mínimo del bono será de $2.067.482,29, a corregir por futuras actualizaciones.

La actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas.

¿Qué dice el comunicado de La Bancaria?

“Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de abril de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025”, sostuvo.

Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026.

De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios.