En medio del ajuste a la universidad pública, Milei dio una clase cerrada a estudiantes de una privada

Javier Milei apareció esta mañana en un aula de la Universidad San Andrés para dar una “clase” a un grupo de estudiantes de la casa de altos estudios privada. La exposición del mandatario ocurre una semana después de la multitudinaria cuarta marcha federal para exigirle que cumpla con la Ley de Financimiento para las universidades públicas.

La disertación de Milei no se transmitió públicamente, sino que fue una clase cerrada. El cineasta Santiago Oría, que filma todos los movimientos del libertario, subió una foto a sus redes mostrando al mandatario dentro de una de las aulas de la San Andrés. La universidad amaneció esta mañana de lunes con una fuerte custodia de seguridad.

En la previa el Gobierno había dicho que Milei buscaba “sorprender a los estudiantes” con una charla de economía.

En tanto, este martes 19 a las 11.30 el mandatario participará de otro coloquio en el Malba. Allí disertará, según trascendió, sobre “la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país”.

Milei se niega a cumplir la ley que fue votada e insistida en el Congreso el año pasado. El argumento libertario es que que la aplicación de la norma implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”.

La situación está judicializada y ahora tiene que definir la Corte Suprema. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.