Hantavirus: científicas argentinas hallan datos alentadores en un spray nasal que también fue investigado durante la pandemia de Covid-19

La preocupación por el hantavirus se instaló con fuerza en todas partes del mundo tras la muerte de tres personas que se contagiaron cuando iban a bordo del crucero MV Hondius, lo que generó alarma en la población tras el antecedente reciente de la pandemia por el coronavirus.

Esta enfermedad zoonótica es transmitida por roedores silvestres a través de sus heces, orina y saliva, y tiene como variante más importante la cepa Andes, que es la que documentó casos de transmisión entre humanos y la que desató los contagios de los pasajeros de múltiples nacionalidades a bordo del barco holandés.

Hace años que en el país la ciencia investiga la forma de prevenir el hantavirus y ahora un grupo de científicas halló datos alentadores en un spray nasal ya conocido, que también fue investigado durante la pandemia de Covid-19.

El experimento se desarrolló en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán” y el spray contiene una droga que es la carragenina, la cual ya había mostrado su eficacia para prevenir los resfriados, la gripe y el virus que provocó la última pandemia.

“Este proyecto comenzó allá en la época de pandemia por el 2020. Empezamos a utilizar en la Fundación Casará este spray nasal para el Covid. Empezamos con ensayos in vitro de laboratorio para evaluarlo y vimos que inhibe la replicación del virus y eso nos permitió seguir avanzando hacia un ensayo clínico con personal de la salud y con médicos enfermeros que estaban expuestos al virus”, reveló la investigadora Andrea Vanesa Dugour.

Qué es la carregenina

La carragenina es un compuesto natural que deriva de las algas rojas y, durante la pandemia del coronavirus, un grupo de investigadores analizaron sus efectos antivirales, hallando resultados esperanzadores. En esa oportunidad y utilizando a médicos expuestos a pacientes con el virus, los científicos hallaron que al utilizar un spray nasal a base de este compuesto unas cuatro veces al día cada seis horas reducía en un 80% los contagios por Covid y esta situación las llevó también a buscar la réplica con el hantavirus.

Ahora científicas argentinas, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del Instituto Malbrán, usaron el mismo spray nasal y lo sometieron a ensayos in vitro para conocer cómo el compuesto de la carragenina actúa frente al hantavirus y los primeros indicios de una investigación que está todavía en periodo basal y en laboratorio, fueron alentadores.

Este estudio preliminar todavía no fue publicado, pero sus datos fueron adelantados por la bióloga e investigadora molecular del estudio, Dugour, quien aseguró en diversos medios argentinos que la carragenina tiene actividad antiviral en células infectadas con la cepa Andes. De esta forma, el spray nasal funcionaría como un 'atrapa virus', pudiendo así bloquear el contagio desde la nariz y permitiendo que no viaje hasta los pulmones, donde suele crear la mayor infección.

“Ese ensayo clínico arrojó una eficacia clínica de este spray nasal de un 80% en la prevención de los contagios. Frente a esos resultados y al mecanismo de acción de la carragenina, decidimos evaluarlo en el hantavirus, en la cepa Andes. Estamos en la etapa de evaluación de células infectadas y tenemos resultados alentadores, donde hemos visto que este spray nasal, que es el mismo que usamos en el ensayo clínico que les comentaba, tiene actividad antiviral contra la cepa Andes”, expresó la científica.

De todas maneras, la investigación es compleja, ya que requeriría un objeto de estudio más masivo como ocurrió con los casos de Covid u otras crisis de hantavirus, pero las científicas señalaron que ese spray nasal, que lleva 10 años en el mercado y es de venta libre, funcionaría como un preventivo y no como un tratamiento para una persona contagiada. Además, el grupo de científicas continuará el estudio hasta poder hallar conclusiones con mayor evidencia con el objetivo de sumar el spray a las otras herramientas preventivas contra el hantavirus.