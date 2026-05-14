El contratista de Adorni admitió pagos en negro y dijo que es habitual en el rubro de la construcción

Matías Tabar, el contratista que trabajó para el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reconoció públicamente que parte de los pagos vinculados a las obras se realizaron “en efectivo” y justificó las maniobras irregulares al asegurar que la evasión “es muy normal” dentro del rubro de la construcción.

“Acá parece que los únicos dos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”, afirmó Tabar durante una entrevista con Radio Rivadavia, en medio de la causa judicial que investiga al funcionario nacional por presunto enriquecimiento ilícito.

El contratista sostuvo que el sistema de construcción en Argentina hace “imposible” blanquear todos los gastos de una obra y negó que la iniciativa de manejar dinero no declarado haya partido exclusivamente de Adorni. “No es que a mí vino él y me propuso ‘hagamos esto y tiene que ser en negro’”, explicó.

En ese sentido, aseguró que los pagos del funcionario fueron realizados en efectivo y reveló además que Adorni “no exigía las facturas” durante el avance de la obra. Sin embargo, indicó que sí existieron comprobantes parciales y prometió presentarlos ante la Justicia.

Las declaraciones de Tabar se producen en el marco del expediente que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Durante la entrevista, el contratista admitió que sabía a lo que se exponía al declarar judicialmente. “Tampoco me quedaba mucha alternativa”, reconoció.

Pese al escándalo, Tabar defendió su vínculo personal con el funcionario libertario y aseguró que mantiene afecto por él y su entorno familiar. “Lo adoro. A él y a su familia. Entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar”, sostuvo.

“Es una persona con la cual conviví casi un año y medio”, agregó el empresario, antes de cerrar con una frase que resumió el impacto del caso: “Es una cagada tener que transitar todo esto”.

Con información de la agencia NA