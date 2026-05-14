Nadia Larcher, Juan Falú, Duratierra y más: una esencia común y su proyección

Desde que Milo J. se enamoró del folklore y generó esta especie de “moda”, muchos otros artistas se animaron a acercarse a una música que en realidad les corre por las venas y escucharon desde chicos. Y eso se celebra. Pero es apenas la punta de un iceberg que abajo es gigantesco y tiene mucho y muy hermoso para ofrecer. Muchas veces se gastan fortunas en entradas para espacios enormes donde artistas internacionales presentan el mismo show estructurado de sus giras. Y, sin embargo, los recitales en espacios independientes, con precios populares, donde cada noche es diferente y mágica, a veces apenas si se llenan.

Retomo esta columna que nació hace algunos años en este mismo diario porque siento que no hay espacio en los medios para lo que un montón de músicos, músicas y músiques vienen haciendo. Y quiero destacarlo, porque lo disfruto mucho y sé que ustedes también lo van a apreciar. Les iré contando lo que escuché, lo que se viene o lo que me enteré de este universo de artistas talentosísimos que tenemos en este país.

Por lo pronto, hoy mismo hay dos planes imperdibles. Nadia Larcher vuelve a presentar Trinar – La Flor, su primer disco de canciones propias, en Galpón B. La catamarqueña vuelve después de una larga estancia en Europa para volver a tocar los temas de este primer trabajo de una serie que muy prontito seguirá con más. La acompañará un verdadero dream team: Andrés Pilar en piano, Pedro Rossi enguitarra, Mariano “Tiki” Cantero en percusión y Fernando Silva en bajo. Sonarán, obviamente, “Música hermana” y “Cariño”, dos canciones que ya se convirtieron en clásicos. Y eso que el disco salió el año pasado.

Nadia, que ya desde hace tiempo es una de las voces más destacadas de la música de raíz, hizo además algo muy hermoso hace exactamente dos meses junto al multiinstrumentista tucumano Manu Sija: un tributo a la investigadora y etnomusicóloga Isabel Aretz llamado “Desde el fondo de los tiempos”. El homenaje consistió en reinterpretar y grabar algunas de sus recopilaciones, tomadas en la década del ‘40 en el noroeste argentino. Se los dejo por acá:

A su vez, el tucumano Juan Falú y el cordobés Mariano Loiácono, que vienen haciendo hace tiempo unos cruces brillantes entre folklore y jazz, van a grabar un disco en vivo en Bebop Club. Quisiera poder estar en los dos eventos a la vez. Lo que hacen Falú y Loiácono en base a la complicidad y al profundo dominio de sus instrumentos -la guitarra y la trompeta, respectivamente- es conmovedor. Suelen juntarse varias veces al año, así que si no pueden hoy, ya habrá otra oportunidad.

¿Saben que Falú es de los artistas que más veces tocan al año? Creo que tiene el récord. Y da igual si es en un teatro grande o un espacio independiente pequeño. Recorre el país y el mundo con su guitarra y comparte muchas fechas, tanto con artistas consagrados como con artistas nuevos. No para nunca. Sin ir más lejos, además de este show con Loiácono, el sábado toca con Gustavo Nasuti Cuarteto, el martes con Dani Negro en Los Galgos y después sale una girita santafesina por Venado Tuerto, Bigand y Casilda, que culmina el 25 de mayo con Guillermo Dezi Codaro en Rosario. Y el 27 presenta otra vez en CABA su libro Música Argentina Contemporánea. Volumen II (Mil Campanas), con 16 obras suyas, en el Club Social Cambalache.

Pero volvamos a nuestra agenda de los próximos días. Este sábado 16 se producirá otro encuentro cósmico, el de Duratierra con el cantautor chileno Nano Stern en La Trastienda. La banda que fusiona folklore y sonidos nuevos se está despidiendo de su disco A los amores porque ya está grabando otro nuevo. El show tendrá momentos para cada uno, cruces entre ambos y varias sorpresas. También varios músicos invitados. Será de las poquitas oportunidades de ver a Duratierra en Buenos Aires este año porque, claro, están trabajando en el próximo álbum. Por cierto, ¿ya vieron y escucharon el video-álbum de A los amores en vivo?

Y el domingo otro tucumano, Juan Quintero, presenta su Bingo para cantar, una idea genialísima, nacida al calor de su ronda homenaje Canto a la Mercedes (Sosa, por supuesto). Funciona así: hay 90 canciones y 90 números del bingo. El que quiera cantar, se anota al comprar la entrada. Y si sale en el cartón ganador, le tocará cantar ese día. Necesito además mencionar a los músicos que acompañan a Quintero, porque son uno más capo que el otro: Hugo Maldonado Barros, Juampi Di Leone, Manu Sija, Luciana Jury y Facundo Guevara. Es a las 17 en Vecinal Saavedra.

Me gusta destacar de qué provincia viene cada músico, porque acá en la porteñidad somos muy de creernos el centro del mundo y resulta que no, que hay música preciosa absolutamente en todo el territorio nacional. Les tiró dos fechitas más: el 22 de mayo vienen desde Rosario Julián Venegas y José Santucho a presentar Ambulantes, su proyecto inspirado en los vendedores informales, en Páramo Cultural. Un día después, encuentro de cantorazas: otra santafesina, Patricia Gómez, llega a compartir con la porteña Ceci Méndez en el Club Social Cambalache.

Y quiero hablarles de un disco que salió hace poco y me encantó: Mientras aclara, de Valen Bonetto, otro cordobés. Es un trabajo despojado en cuanto al sonido -o sea, básicamente dos guitarras, dos voces- en el que este artista travesti toca con su tío chacareras, gatos, cuecas y otros ritmos tradicionales, todos compuestos por él. Las letras hablan de las identidades queer, entre otras cosas, porque Valen (que además integra Duratierra) sintió la necesidad de también el folklore abarcara estas temáticas. Es un disco de una gran sensibilidad. Acá lo pueden escuchar:

Y dos cositas más para terminar: hasta el 18 de mayo hay tiempo para inscribirse a una diplomatura dictada por la más grande, la uno, la maravillosa Hilda Herrera (también cordobesa), la persona viva que más sabe de nuestra música de raíz. “Interpretación de ritmos regionales argentinos en piano solo” se cursa en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y por acá les dejo el link para la inscripción.

Y de acá no nos vamos sin un poco de chamamé. La bandoneonista Milagros Caliva, una auténtica reina de la música del Litoral aunque nació en Buenos Aires, dará un taller online llamado “El arte de interpretar el chamamé: bandoneón, voz y acompañamiento”. Le escriben por privado y ella les cuenta todo a su Instagram.

Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por leer. Que disfruten. ¡Hasta dentro de dos semanas!

(*) “Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

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