Peter Thiel, en gira sudamericana: tras ver a Milei, se reunió con el presidente de Paraguay y visitó Chile y Brasil

El magnate tecnofascista Peter Thiel, dueño de Palantir, está de gira sudamericana. Instalado en Buenos Aires, donde habría comprado una casa para ver con sus propios ojos la experiencia libertaria mileísta, el millonario aprovechó los últimos días para viajar a países limítrofes.

Luego de verse con Javier Milei en la Casa Rosada y con Luis Caputo en el Ministerio de Economía, Thiel se mostró este miércoles con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. También estuvo en Chile, donde se encontró con el dirigente libertario Johannes Kaiser y con José Piñera, hermano del fallecido expresidente. En el país trasandino hay dudas sobre una reunión con el mandatario José Antonio Kast, que habría ocurrido de manera reservada. El 1 de mayo Thiel ya había estado en Brasil, aunque de allí no trascendió con quién se vio.

En Paraguay, Peña recibió a Thiel en la casa presidencial Mburuvicha Róga y celebró el encuentro en sus redes. Según el posteo oficial del presidente, la conversación giró en torno a las oportunidades que Paraguay ofrece para el capital privado en sectores como inteligencia artificial, energía y tecnología financiera.

El jefe de Gabinete, Javier Giménez, fue más específico sobre los intereses en juego: señaló que Thiel avanza en el análisis de oportunidades vinculadas a data centers y que Paraguay presentará en septiembre más de 3.000 millones de dólares en potenciales inversiones durante el “Paraguay Day” en Nueva York, con ese sector como uno de los ejes centrales. Ante los cuestionamientos por la figura del visitante, Giménez fue taxativo: el gobierno paraguayo no hace “juicio de valor” sobre las opiniones privadas de los inversores, siempre que respeten las leyes nacionales.

En Chile, el eje de interés fue otro: la minería. Kaiser contó en medios locales que Thiel está buscando invertir en minería, aclarando que no se trata de “minería de datos”, sino derechamente de metales y recursos naturales en el Cono Sur. La reunión, de casi dos horas, se realizó en el Mandarin Oriental Santiago y mezcló negocios, geopolítica, filosofía política y reflexiones sobre la crisis de Occidente. Kaiser relató que discutieron sobre la fragmentación del poder, el rol de las corporaciones transnacionales y la democracia estadounidense, y que Thiel expresó una mirada muy crítica del liberalismo contemporáneo. Sobre Europa, el diagnóstico fue lapidario: el empresario habría transmitido que el continente “prácticamente no es salvable”.

El encuentro con José Piñera agregó otra capa al rompecabezas. El propio Piñera lo difundió en X con entusiasmo: contó que disfrutó tanto la conversación sobre el “milagro chileno” y las tendencias mundiales que decidió obsequiarle un sello de coleccionista con la frase de Thomas Jefferson sobre la hostilidad eterna contra toda forma de tiranía. La reunión cobra peso adicional por el perfil del anfitrión: Piñera no es solo el hermano del expresidente Sebastián, sino también el arquitecto del Código Minero que abrió la gran minería privada en Chile, y padre intelectual del sistema de capitalización privada AFP (lo que fueron en argentina las AFJP).

El encuentro entre Thiel y el presidente Kast, en cambio, no fue confirmado por Presidencia. La opacidad generó reacción política: el diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter exigió a La Moneda para saber si el encuentro ocurrió, quiénes participaron y qué temas se abordaron, considerando el rol de Palantir en sistemas de inteligencia artificial, vigilancia y procesamiento masivo de datos. Winter fue directo en su cuestionamiento: advirtió que lo que Thiel puede conversar con un jefe de Estado “es tremendamente importante, porque hablamos de alguien que controla sistemas de datos y vigilancia utilizados en contratos con distintos Estados”.

Brasil es el eslabón más opaco de la gira. El 1 de mayo, Thiel viajó al país vecino en una fecha que no pasó inadvertida: ese mismo día debía estar presente en el foro Llao Llao, el encuentro anual de la élite empresarial argentina que se celebra en Bariloche, al que había sido invitado, según supo elDiarioAR. Prefirió cancelar. Con quién se reunió en Brasil y qué conversó sigue sin trascender.