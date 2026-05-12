Caputo recibió al tecnofascista Peter Thiel en otro intento del Gobierno para seducirlo seducir y que invierta en el país

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este martes una reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel, vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación.

El encuentro con Peter Thiel se produjo en Ministerio de Economía. Junto a Caputo estuvieron su viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

El ministro de la cartera económica señaló que durante el encuentro dialogaron acerca de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

Peter Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Semanas atrás se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde se deslizó la posibilidad de realizar inversiones en el país.

Su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.

El empresario norteamericano es conocido, además, por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump.

Con información de Noticias Argentinas

JIB