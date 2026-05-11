“Los terminamos encontrando”: los nombres y las historias de los desaparecidos identificados de La Perla

Ester Felipe y Luis Mónaco, militantes de Villa María. Sus restos fueron hallados juntos. Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy, pareja de Tres de Febrero, secuestrados en Córdoba en 1977, padres de Mariela, quien quedó al cuidado de vecinos y familiares. José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Graciela Doldán, abogada laboralista y militante, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti.

Las últimas identificaciones del trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba revelan parte del terror de la dictadura militar en el centro clandestino de detención La Perla. Los restos fueron identificados a partir de los hallazgos realizados en 2025 en el predio conocido como Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera y los detalles de la investigación serán dados a conocer por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, este martes a las 11 en una conferencia de prensa en los Tribunales Federales de la capital provincial. En total hubo 11 nuevas identificadas, sumadas a 12 conocidas en marzo pasado.

La campaña arqueológica de 2025 en Loma del Torito fue ordenada por el juzgado en el marco del expediente iniciado hace cuatro décadas por una denuncia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y familiares de desaparecidos.

La Perla funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978, y se estima que por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas.

En marzo de 2026, el mismo proceso había permitido identificar 12 personas: Carlos Alberto Dambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

Antes de la conferencia oficial de este martes, organismos de derechos humanos y familiares adelantaron públicamente la identidad de algunos de los identificados. Entre ellos se encuentran al menos tres parejas.

Los padres de Paula Mónaco Felipe

Ester Felipe y Luis Mónaco eran militantes de Villa María, Córdoba. Él nació en 1947 en la capital provincial, fue periodista y delegado sindical. Ella nació en 1950 en Las Varillas y trabajó como psicóloga. Ambos integraron el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y llevados a La Perla, donde fueron asesinados.

Su hija, la periodista Paula Mónaco Felipe, que reside en México, escribió en sus redes: “Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”.

La pareja de Tres de Febrero

Carlos Cayetano Cruspeire fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de su trabajo en una funeraria del centro. Rosa Cristina Godoy fue detenida ilegalmente poco después en la misma ciudad. Eran padres de Mariela, una niña pequeña que quedó al cuidado de vecinos y luego fue entregada a familiares.

Pertenecían a Montoneros y la Juventud Peronista respectivamente, y también integraban el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch, en el partido de Tres de Febrero.

Secuestrados ante sus tres hijos

José Luis Goyechea y Nilda Moreno fueron llevados el 15 de agosto de 1977 desde su casa en barrio General Paz, en Córdoba, delante de sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga.

La compañera de Schiaretti

Graciela Doldán era abogada laboralista, militante de Montoneros y compañera de militancia del entonces joven Juan Schiaretti, hoy diputado nacional. Nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe y fue secuestrada en abril de 1976 en su casa de Córdoba, a los 34 años.

Schiaretti se pronunció al conocer la identificación: “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”.

Su hermano Roberto resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La conferencia de este martes será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura de la Nación.