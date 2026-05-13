La familia judicial, en el Senado: el hijo de Rosatti rinde examen como juez y el padre de Mahiques espera su prórroga

En medio de una acelerada estrategia del Gobierno para completar vacantes en la justicia federal que ya lleva más de 130 pliegos enviados al Senado desde marzo, este jueves se concentran dos nombres de la “familia judicial”: el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, y el padre del ministro de Justicia, Carlos “Coco” Mahiques. Ambos buscan un guiño de los senadores para hacerse de cargos importantes.

El hijo de Horacio Rosatti debe rendir examen este jueves ante la Comisión de Acuerdos —presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto— para defender su pliego como candidato a juez federal en Santa Fe. A su vez, el pliego del padre de Juan Bautista Mahiques espera ser votado dentro del recinto de la Cámara alta en horas de la tarde.

El hijo del presidente de la Corte

Rosatti está propuesto para ocupar una vocalía en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su padre es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y, simultáneamente, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Poder Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que el supremo no participó del plenario donde se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros.

Rosatti hijo ingresó a la terna casi a último momento, porque no sacó las notas más altas en las distintas pruebas técnicas. Figuró 9°, 4° y 3° en “antecedentes”, “mérito provisorio” e “impugnaciones”. Pero su suerte cambió luego de la “entrevista personal”. Justamente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron la “discrecionalidad” que habilitan estas audiencias finales.

Así Rosatti quedó en el podio de nombres que el Consejo de la Magistratura le hizo llegar al Ejecutivo. Fue el dedo de Javier Milei que lo eligió para ocupar ese cargo. “El flaco sabe de lo que habla, fue muchos años secretario del Juzgado Federal 1 y del Juzgado Electoral de Santa Fe. ¿Qué queres que haga, que se cambie el apellido?”, dijo a elDiarioAR un consejero de la Magistratura que estuvo en la entrevista personal.

La fuente también desmintió que Rosatti hijo tuviera antecedentes legales, aunque sí admitió que durante la pandemia le hicieron un control de alcoholemia que le dio positivo y le sacaron el registro, pero tuvo que hacer un curso para que se lo rehabiliten. Además Rosatti tuvo una demanda civil por el divorcio con su ex mujer, que, según la fuente consulta, se terminó resolviendo.

El caso Rosatti no es el único con características de familia judiical. Ante el Senado también exponen Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa $LIBRA.

En las audiencias anteriores ya habían pasado por el Salón Azul otros representantes de la misma lógica: Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; y Javier Arzubi Calvo, ex secretario del juez Ariel Lijo. La comisión de este jueves está citada para las 10 y Rosatti aparece como octavo expositor en la lista.

El padre del ministro

Por la tarde, el Senado tratará en el recinto el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien conduce desde el Ejecutivo todo el proceso de designaciones judiciales en curso.

El camarista cumplirá 75 años en noviembre próximo, la edad límite para ejercer como juez que establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Sin ese nuevo nombramiento, deberá retirarse. El pliego fue enviado al Senado el 4 de febrero, un mes antes de que su hijo asumiera como ministro, y el 16 de abril Mahiques padre expuso en audiencia pública durante varias horas, donde fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido.

Ambos Mahiques estuvieron esa travesía de lujo junto a otros funcionarios judiciales y ejecutivos del Grupo Clarín. “Coco” sorteó con creces el examen: dijo que fue un viaje de trabajo porque dio una charla en una universidad patagónica pero no negó que estuvo también “descansando con amigos”: “No fue una travesía de pesa”, se defendió. Su expediente es el único de toda la primera tanda que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

Mahiques suma otro dato polémico: En 2013, fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tras haber sido ternado por el Consejo de la Magistratura y posteriormente propuesto por el Poder Ejecutivo. Dicha decisión fue luego aprobada por el Senado; sin embargo, 4 años después —y con la sola solicitud del magistrado y la conformidad del Consejo— el entonces presidente Mauricio Macri dispuso su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal antes de la Corte Suprema. En 2018, ese traslado fue avalado por el Senado de la Nación. Por eso la ACIJ e INECIP exigen que no se apruebe su prórroga en el cargo.

La negociación de fondo

El proceso de designaciones no es solo una cuestión técnica de cobertura de vacantes. La dinámica política que lo rodea es tensa. El oficialismo no tiene mayoría propia en el Senado y depende de los bloques dialoguistas del PRO y la UCR para conseguir los nueve votos necesarios en la Comisión de Acuerdos.

La semana pasada, varios senadores aliados se negaron a firmar los dictámenes de los primeros 77 pliegos exigiendo que el Gobierno también enviara candidatos para cubrir vacantes en el interior del país, ya que la abrumadora mayoría de los postulantes correspondía a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. “No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo una fuente parlamentaria. Entre los que aún no habían firmado figuraban el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y el radical Maximiliano Abad.

En respuesta, el Ejecutivo envió esta semana nuevas tandas de pliegos con más candidatos de provincias: Tucumán, Corrientes, Chaco, Salta, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén y Río Negro, entre otras. Esa nómina tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves.

El peronismo, en tanto, mantiene una posición más dura. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, desconoció la validez de la composición de la Comisión de Acuerdos por considerar que no respeta la representación que le corresponde a la principal bancada opositora, y cuestionó los méritos de varios candidatos.

MC