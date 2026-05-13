Lamine Yamal festeja el nuevo título del Barcelona con una bandera de Palestina en la mano

En un momento de los festejos que este lunes congregaron 750.000 personas en las calles de la capital catalana tras concretarse un nuevo título del Barcelona en LaLiga de España, Lamine Yamal fue el protagonista de una de las imágenes de la tarde de este martes al agarrar y ondear durante algunos minutos una bandera palestina que le dio un aficionado azulgrana, un gesto que tuvo un gran impacto mediático y generó reacciones a favor y en contra.

Después de las celebraciones, el jugador catalán publicó en su perfil de la red social Instagram, donde cuenta con 42,3 millones de seguidores, siete instantáneas de los festejos y, en una de ellas, se le ve agarrando dicha bandera.

El rechazo del entrenador

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió este martes que no le gustó que su jugador Lamine Yamal ondeara una bandera palestina durante la rúa de celebración del título de Liga del equipo azulgrana por las calles de Barcelona.

“Son cosas que no me gustan. Hablé con él y si él quiere hacerlo… es su decisión. Tiene 18 años”, afirmó el entrenador alemán al ser consultado, en la rueda de prensa previa al partido de la Liga española contra el Alavés, por el gesto del futbolista, figura de la Selección de España.

“Creo que jugamos al fútbol y ayer vimos lo que la gente espera de nosotros. Cuando veías a la gente en la calle, con lágrimas en los ojos, era increíble. Estaban muy contentos de que hubiéramos ganado la segunda Liga consecutiva. Y por eso estamos aquí. Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente y para mí es lo primero que debemos hacer”, agregó Flick.

EFE