Marcha Federal Universitaria: mapa de cortes y puntos de concentración para una jornada de protestas en el centro porteño

La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria promete una convocatoria masiva que alterará por completo la dinámica del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y sectores científicos se movilizarán hacia la Casa Rosada para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que generará cortes totales y parciales desde las primeras horas de la tarde.

Debido a la magnitud del despliegue, se recomienda a los conductores evitar el perímetro del microcentro entre las 13 y las 19 horas.

Principales calles y zonas afectadas:

Avenida de Mayo (eje principal de la movilización)

Avenida Callao

Diagonal Norte y Diagonal Sur

Bernardo de Yrigoyen

Bartolomé Mitre

Bolívar

Tacuarí

Piedras

Salta

Calle Medrano (zona Almagro)

Entorno de Plaza Houssay (zona Facultad de Medicina)

Perímetro de Plaza de Mayo

Cronograma de concentraciones y puntos de encuentro

La movilización se organizó de manera escalonada para confluir en el histórico paseo frente a la Casa de Gobierno:

13:00: La comunidad de Ciencias Exactas (UBA) se reunirá en la intersección de Avenida Callao y Bartolomé Mitre .

. 14:00: La Facultad de Medicina será el epicentro con la convocatoria de ADUBA en Plaza Houssay . A la misma hora, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) se agrupará en Avenida de Mayo y Salta .

. A la misma hora, . 14:30: La comunidad de la UTN se concentrará en su sede de la calle Medrano .

. 15:00: Las centrales obreras y gremios docentes (CGT, CONADU y FEDUN) ocuparán Diagonal Sur y Bolívar , así como las intersecciones de Ave nida de Mayo con Tacuarí y Piedras .

, así como las intersecciones de Ave . 17:00: Cierre y acto central en Plaza de Mayo.

La jornada no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. En la zona sur del Conurbano, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para luego trasladarse al centro porteño, concentrando su segunda etapa en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. Al igual que en las tres ediciones anteriores, se espera que la movilización sea multitudinaria en todo el país.